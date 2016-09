Wer im Alltag unter Strom steht, soll sich im Urlaub erden

× Erweitern Weidendom am Angerhof

Wieder einmal frisches Gras unter den Füßen spüren oder an einem Sommertag unter grünen Bäumen abschalten. Den Blick über das Donautal bis zur Alpenkette schweifen lassen und an nichts denken.

Wie oft sehnt man im Alltag derartig entspannende Momente herbei. Im Angerhof****ˢ Sport- und Wellnesshotel ist all das – und noch viel mehr Wohltuendes – möglich. Ein 30.000 m² großer Naturpark umgibt das renommierte Hotel in St. Englmar im Bayerischen Wald, der als unvergleichliches Wohlfühlareal gestaltet wurde. Ein 500 Meter langer Barfußweg schlängelt sich durch das Grün und lässt einen die Natur mit allen Sinnen entdecken. Über 70 verschiedene begehbare Untergründe – Gesteinsarten, Glasperlen, Tannenzapfen, Champagnerflaschen, Gras, Wasser – aktivieren die Reflexzonen. Ein seltenes Gefühl von Freiheit und Entschleunigung des Körpers stellt sich bei einem Barfuß-Spaziergang ein. Der Weidendom ist ein natürlicher Ort der Ruhe. An heißen Sommertagen gibt es kaum einen Platz, der entspannender ist. Am Hochsitz ist es ein Leichtes, über den Dingen zu stehen. Der Weg führt vorbei an einem duftenden Kräutergarten.

Am Kneipp-Weg spüren Angerhof-Gäste die anregende Wirkung von frischem Quellwasser. An den Himbeersträuchern hängen reife Beeren, die am besten von der Hand in den Mund schmecken. Es wird geruht, gesportelt und genossen, gebadet und gespielt im Park des Angerhof. Auch indoor macht der Angerhof seinem Ruf als führendes Wellness- und Beauty-Resort alle Ehre. 2.000 m² sind einem Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß vorbehalten. Dass die Bayern genießen können, ist hinlänglich bekannt. Eine kulinarische Reise durch die bayerische, regionale und internationale Gourmetküche zaubern Küchenchef Stephan Schott und sein Team.

Wellness Traumwoche

Leistungen: 7 Ü inkl. ¾ Verwöhnpension, Spezialitätenabende mit Musik, 1 Willkommens-Drink, 1 Platz im Rasulritual mit neuen Rezepten (Bayr. Waldsalzpeel mit Heublumenölmischung), 1 Schaumölbad Melisse f. 2 Pers., 1 Entspannungsmusik in der Sole-Glasgrotte, 1 Wasserbett-Klangerlebnis in der Phantasie-Oase, 1 Zeitreise im Litusorium, 1 Ziegenbuttercremepackung mit Nachtkerzenöl in der Softpack-Schwebeliege, Erholung auf 2.000 m² Wellness- und Fitnesslandschaft mit 30.000 m² Entschleunigungspark, tägl. Sport- und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 760 Euro