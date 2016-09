Winter-Wellness – mit „Froschkönig“ und Vulkansteinen

× Erweitern Familie auf dem Zimmer im Kinderhotel Oberjoch

„Mach mir den Frosch“ ist eine Aufforderung, die nach Märchen klingt. Im Kinderhotel Oberjoch in Bad Hindelang geht es dabei allerdings tatsächlich um Babyplanschen und um Schwimmkurse, während sich Mama und Papa den Alltag sanft wegmassieren lassen.

Der Poolbereich im Kinderhotel Oberjoch in Bad Hindelang lenkt die Energien der Kinder in die richtige Bahn. Einerseits auf der Wasserrutsche, die mit 128 Metern Länge die längste unter Deutschlands Hotel-Wasserrutschen ist. Andererseits auch bei den Baby-Flipper-Paketen ab drei Jahren sowie Schwimmkursen ab vier Jahren, welche Schwimmtrainerinnen an fünf Tagen pro Woche vormittags anbieten. Der Ehrgeiz der Kleinen wird zum Schluss natürlich auch mit einem Frosch- oder Seepferdchen-Abzeichen und einer Urkunde belohnt. Das Gefühl, die Kleinen gut betreut zu wissen, macht bei vielen Eltern den Kopf frei für die wohlverdiente Auszeit zu zweit in der Pool- und Saunalandschaft. Das Wellness-Team sorgt dafür, dass sich der Leistungs- und Zeitdruck bei Massagen „auf klassische bis fernöstliche Weise“ in Wohlbefinden auflöst.

Heiß begehrt ist die Massage mit aufgeheizten Basaltsteinen unter dem Namen „Sassi del Vulcano“. Pantai Luar, Peelings und Thalasso-Behandlungen lassen Körper, Geist und Seele die Aufmerksamkeit zuteil kommen, die im Alltag oft zu kurz kommt. Spezielle Wellness-Angebote gibt es auch für Kinder, etwa Aqua-Balancing, Fuß-Massagen, Sprudelbäder oder eine Schokoladen-Massage. Zum Wohlbefinden tragen im höchstgelegenen Ski- und Bergdorf Deutschlands (1.200 m) „natürlich“ auch die gesunde Höhenluft bei – ein gratis Familien-Skipass für das Skigebiet Oberjoch und täglich 13 Stunden Kinderbetreuung in fünf Altersgruppen ab dem siebten Lebenstag. Zu den Highlights im 2.000 m2 großen Indoor-Spielbereich zählen eine Eislauffläche, eine Go-Kart-Bahn, die Softplay-Anlage, das Kino und Theater – sowie 26 Kids-Coaches, die für beste Unterhaltung bei den Kleinen sorgen.

Schwimm-Pakete (Anreise Sa oder So – Mindestaufenthalt 5 Nächte)

Baby-Flipper-Paket für Kinder bis 3 Jahre: 1 Babyplanschkurs (4 h à 30 Min.), Schwimmwindeln pro Unterrichtsstunde, 1 Paar Schwimmflügel, 1 Frosch-Abzeichen und Urkunde, 1 Tauch-Spaßfoto – Preis 48 Euro.

Kinder-Flipper-Woche für Kinder ab 4 Jahren: 1 Schwimmkurs (4 h à 45 Min.), 1 Schwimmnudel, 1 Seepferdchen-Abzeichen und Urkunde – Preis 70 Euro.

Wellnessprogram für Erwachsene und Babys

Von Kopf bis zu den Zehenspitzen: 1x klass. Gesichtsbehandlung mit Massage und Augenbrauen formen (ca. 70 Min.), 1x Maniküre |ca. 40 Min.), 1x Hand-Treatment (ca. 30 Min.), 1x Ganzkörperpeeling (ca. 30 Min.), 1x Aroma-Sensitiv-Massage, Ganzkörper (ca. 50 Min.) – Preis 209 Euro

Massagezeremonien aus fernen Ländern: 1x Ohrenkerzen, mit Kopf- und Nackenmassage (ca. 45 Min.), 1x Pantai Luar - die Kräuterstempelmassage (ca. 60 Min.), 1x Sassi dei Vulcano (ca. 60 Min.) – Preis 189 Euro

Tagesangebot für Herren: 1x Gesichtsbehandlung (ca. 60 Min.), 1x Aromaöl-Ganzkörpermassage (ca. 50 Min.) – Preis 125 Euro

Babymassage (ca. 20 Min.) – Preis 23 Euro