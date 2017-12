Zeit schenken mit Gutscheinen der Therme Erding

× Erweitern Therme Erding

Mit der wachsenden Fülle an Möglichkeiten fällt es uns immer schwerer, die richtigen Geschenk-Entscheidungen zu treffen. Doch im Grunde ist es einfach: Es gibt ein wichtiges Gut, das als Präsent unter dem Christbaum für leuchtende Augen bei Groß und Klein sorgt, weil es im hektischen Alltag oft viel zu kurz kommt – die Zeit.

Alle Jahre wieder landen die langersehnten Spielzeuge in der Ecke und mühevoll erstellte Handarbeiten oder funkelnde Schmuckstücke geraten schnell in Vergessenheit. Mit den Geschenkgutscheinen der Therme Erding verschenkt man wertvolle Zeit und schafft gleichzeitig unvergessliche Erinnerungen, die ein Leben lang bestehen bleiben.

Zeit verschenkt man beispielsweise in Form von Eintrittsgutscheinen: Zwei Stunden, vier Stunden oder ein ganzer Tag – jede Zeit, die man einem lieben Menschen spendiert, ist kostbar. Je mehr, desto besser! Denn die gemeinsam erlebten Augenblicke beim Rutschen, Wellen- und Thermalheilbaden oder Saunieren sind unbezahlbar.

Alle, die sich gerne etwas mehr Zeit gönnen, freuen sich über einen Aufenthalt im Hotel Victory Therme Erding. Übernachten in edlen Yacht-Kabinen mit Blick auf Wellen und Palmen, Verköstigung in feinem Ambiente sowie der direkte Zugang zum Urlaubsparadies. An Bord des thermeneigenen Schiffshotels klingen die Urlaubsgefühle nach einem aufregendem Tag in der Südsee nach.

Langfristige Freude bereitet die Thermencard. Mit dieser Wertkarte erhält der Inhaber einen Rabatt, der sogar mit den Liebsten geteilt werden darf. Die Thermencard ist übertragbar und einsetzbar zum Bezahlen aller Thermenwelt-Leistungen. Der Beschenkte entscheidet also selbst, wie er die geschenkten Minuten verbringt und ob er diese mit einer Massage oder einem Mehr-Gang-Menü garniert.

Wenn gemeinsame Zeit in privater Atmosphäre bevorzugt wird, zaubert ein Lounge-Gutschein den Beschenkten sicher ein Lächeln auf die Lippen. Einen Rückzugsort für die gesamte Familie findet man in den gemütlichen Alm Chalets der Rutschengalaxie. Exklusive Suiten für eine traumhafte „Zeit zu zweit“ bietet der Royal Day Spa Lounge & Dreams in der VitalTherme mit ihren 26 Saunen.

Die kleine Auszeit sowie entspannte Glücksmomente beschert man mit einem zeitlosen Verwöhngutschein: Das Paket aus Eintritt, Cocktail, Mehr-Gang-Menü oder Massage gibt es in den verschiedenen Ausführungen für Wellness- und Saunaliebhaber.

Insgesamt 50 Geschenk-Varianten sind vor Ort in der Therme Erding oder im Online-Shop erhältlich. Und wem am Ende wie immer die Zeit davon läuft, der greift auf die Auswahl im Print@Home-Service zurück. Damit wird der Thermen-Gutschein einfach bequem zu Hause ausgedruckt!