﻿1.179 Euro zugunsten des TREFFPUNKT, Caritasverband für Stuttgart e.V.

Bereits das zweite Mal in dieser Saison organisierten die Supporter von Allianz MTV Stuttgart eine Charity-Versteigerung. Dieses Mal kommt der Erlös dem Sportbereich der Organisation TREFFPUNKT, Caritasverband für Stuttgart e.V. zugute.

Am 31.03.2018, nach der ersten Halbfinal- Partie in den PlayOffs gegen die Ladies in Black, die Stuttgart mit 3:1 gewann, fand in der SCHARRena die Übergabe der Trikots und des Spendenschecks statt. Insgesamt gingen ca. 30 Gebote ein.

Der Erlös der diesjährigen Versteigerung beträgt 1.179 Euro. Die Einnahmen der Trikotversteigerung kommen zu 100 % dem TREFFPUNKT, Caritasverband für Stuttgart e.V., Begegungs- und Bildungsstätte für Menschen mit Handicap zu Gute. Der TREFFPUNKT, Caritasverband für Stuttgart e.V., ist eine Begegnungs- und Bildungsstätte für Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Schwerpunkt ist der umfangreiche Sportbereich. Eine große Delegation von 54 SportlerInnen, ihren Coaches und Betreuern haben sich für die diesjährigen SPECIAL OLYMPICS NATIONAL GAMES in Kiel qualifiziert. Hierbei handelt es sich um die Deutschen Meisterschaften für Sportler mit geistiger Behinderung. Die TREFFPUNKT Sportler starten in den Disziplinen Unified-Basketball, Fußball, Tischtennis und Kanu. Sport bedeutet für Menschen mit Behinderung Teilhabe, Anerkennung und fördert das Selbstbewusstsein. Sport ist ein starker Motor für Inklusion. Die Meisterschaften in Kiel sind eine außergewöhnliche Chance. Um das sportliche Highlight zu finanzieren und den Athleten mit Handicap ihren Traum zu erfüllen, ist der TREFFPUNKT auf Spenden angewiesen!

Unter den Trikots vertreten waren unter anderem Nationalmannschaftstrikots von Außenangreiferin Julia Schaefer, ein Poloshirt von Kapitänin Deborah van Daelen und eine Trainingsjacke der früheren Außenangreiferin und heutigen Sportdirektorin Kim Renkema.

Nach einer erfolgreichen Auktion konnte der Spendenscheck an die Verantwortlichen des Caritas e.V. übergeben werden

Über Allianz MTV Stuttgart

