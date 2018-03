10. Stimme Firmenlauf nach drei Minuten ausgebucht

× Erweitern Stimme Firmenlauf 2017

Wie in den vergangenen Jahren war der Run auf die Startplätze für den 10. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn wieder groß. Binnen drei Minuten waren heute alle 4.500 im freien Verkauf zur Verfügung stehenden Plätze ausgebucht.

„Wir freuen uns sehr, dass der Lauf weiterhin einen so großen Anklang in den Unternehmen der Region findet“, erklärt Stefan Hamann vom Veranstalter Hamann and friends. Nicht zum Zuge gekommene Firmen können sich bis kommenden Freitag noch für eine Verlosungsaktion ►über die Homepage anmelden. Hier werden noch 50 weitere Teamplätze vergeben. Insgesamt werden wieder gut 7.000 Starter am 26. Juli auf die 5,8 Kilometer lange Strecke gehen. Rund um den 10. STIMME Firmenlauf planen die Veranstalter, die Agentur Hamann and friends und die Heilbronn Marketing GmbH, noch vielfältige Aktionen, die in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden sollen.

„Es ist sehr schade, dass wir aufgrund der begrenzten Infrastruktur und der Strecke leider nicht mehr Starter zulassen können. Auch dieses Jahr konnten sich wieder fast 100 Firmen nicht mehr anmelden“, sagt Michael Müller von Hamann and friends. Zusammen mit den Sponsorenpartnern werden 422 verschiedene Unternehmen und Institutionen Läuferinnen und Läufer an den Start bringen. „So viele hatten wir noch nie“, freut sich Stefan Hamann über die Vielschichtigkeit. „Vom großen global player wie Bosch, Audi, Lidl oder Kaufland über mittelständische Firmen wie Schunk, Binder oder die Söhner Group bis hin zum Kleinunternehmen mit einem Team ist wieder alles am Start, was die Region auszeichnet und bietet.“

Alle Firmen, die bislang nicht zum Zuge kamen, haben nun die Möglichkeit, sich bis kommenden Freitag für die Verlosung von 50 weiteren Teamplätzen anzumelden. Die Registrierung zu dieser Verlosung ist nur über die offizielle Veranstaltungshomepage möglich.

Startschuss für den 10. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn ist am 26. Juli um 19 Uhr am Frankenstadion. Rund um das Jubiläum des Laufs planen die Veranstalter vielfältige Aktionen, die in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden sollen. „Neben einer Verlosung mit sehr hochwertigen Preisen werden wir uns selbstverständlich mit unserem Partner Heilbronner Stimme etwas ganz Besonderes für alle Zuschauer und Läufer einfallen lassen. Dazu soll es bei den After-Run-Partys noch eine Überraschung geben“, erklärt Stefan Hamann von Hamann and friends.

Tischreservierungen für die After-Run-Partys können ab Anfang Mai vorgenommen werden. „Die Siegerehrung wird wieder im Festzelt des Volksfestes auf der Theresienwiese stattfinden. Begleitet wird diese Party durch Radio Ton. Hier werden mehr als 3.000 Plätze zur Verfügung stehen. Die zweite Party wird wieder als Biergarten powered by Bitburger 0,0 % hinter dem Stadion aufgebaut. Dort stehen etwa 2.000 Plätze zur Verfügung“, so Müller.