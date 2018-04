18. Trollinger-Marathon: Endlich volljährig

× Erweitern Fotonachweis: HMG/Michael Schaffert Trollinger Marathon Trollinger Marathon 2014 Heilbronn

Am 6. Mai ist es wieder soweit. Zum Heilbronner Trollinger Marathon werden mehr als 6.000 Läufer aus dem In- und Ausland erwartet. Sie sprinten durch Stadt und Land, über Stock und Stein, am Neckar entlang und durch Weinberge dem einen heißersehnten Ziel entgegen: Nach 42,195 Kilometern geschafft, aber selig und unversehrt ins Frankenstadion einzulaufen.

Der beliebte Marathonlauf wird bereits zum 18. Mal ausgerichtet. Er wird somit volljährig. Klar, dass es zu so einem Anlass Geschenke geben muss. Und so hält die veranstaltende Heilbronn Marketing GmbH (HMG) einige Neuerungen bereit. In Anlehnung an die neue Stadtmarke erhält der Trolli ein neues Logo. Cooperate Identity heißt hier das Zauberwort. Der Kinder-Marathon bekommt dieses Jahr erstmals seine eigene Bühne und findet schon am Samstag statt. »Wir möchten den Kinderläufen damit mehr Bedeutung geben und den Tag bewusst den Familien widmen«, erklärt HMG-Projektleiter Holger Braun die Verlegung. Ebenfalls neu: Aus der bisherigen Dreierstaffel im Marathon wird eine Viererstaffel. Außerdem soll das digitale Aktions- und Informationsportal namens »Eventbaxx« die Organisation für den einzelnen Läufer sehr viel komfortabler gestalten.

Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz wird in einem Rundkurs mit Start am und Ziel im Heilbronner Frankenstadion zurückgelegt. Für Walker und Nordic-Walker wird eine 14,4 Kilometer lange Strecke angeboten. Auf der Laufstrecke findet zusätzlich ein Staffelwettbewerb statt. Und: Wer Lust hat, darf sich nach Herzenslust verkleiden, denn das ist Kult beim Trolli-Marathon und das originellste Kostüm wird am Ende prämiert. Alle Infos rund um das Laufereignis können im Internet nachgelesen und zeitnah nachverfolgt werden. Simone Heiland

8. Sonntag, 6. Mai, Trollinger Marathon, www.trollinger-marathon.de

Die Vorjahressieger

Marathon Männer

1. Dickson Kurui (2:31:16)

2. Simion Sang (2:31:54)

3. Jordanis Theodosiadis (2:45:52)

Marathon Frauen

1. Veronica Clio Hähnle-Pohl (2:49:28)

2. Bettina Englisch (2:49:52)

3. Maria Magdalena Veliscu (3:06:42)

Halbmarathon Männer

1. Joseph Dapal (1:07:23)

2. Emmanuel Kiprono (1:07:28)

3. Michael Kipkemboi Chelule (1:07:30)

Halbmarathon Frauen

1. Betty Chepkwony (1:19:13)

2. Mary Wanjiku (1:19:45)

3. Hannah Arndt (1:27:21)