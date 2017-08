Sonderzüge für Hoffenheim gegen Liverpool FC

× Erweitern Foto: By Jsresport - Own work, Wirsol Arena Hoffenheim TSG Hoffenheim

Am 15. August um 20:45 Uhr findet in der Rhein-Neckar-Arena das Champions League Playoff Hinspiel statt. Stadtionticket gilt für Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn. NVBW setzt kurzfristig Sonderzüge ein.

Fußballfans haben gute Karten. Die Eintrittskarte zum Spiel in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena ist zugleich ein Kombi-Ticket und berechtigt zur unentgeltlichen verbundweiten Nutzung der Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge im HNV-Land sowie im Verbundgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Für die Heimfahrt nach dem Spiel konnte die NVBW kurzfristig noch eine Sonderfahrt einrichten. Der historische Schienenbus "Roter Flitzer" startet um 23.05 Uhr an der Haltestelle Sinsheim Museum/Arena (Gleis 1) und bedient sämtliche Unterwegshalte bis Bad Friedrichshall Kochendorf (0.05). In Neckarsulm werden die Halte Nord und Bahnhof bedient, in Heilbronn Sülmertor und Hbf (0.24).

Fahrplaninformationen im Web für die An- und Abreise gibt es unter h3nv.de, vrn.de und achtzehn99.de.