7249 Anmeldungen für den Trolli

Gestern war der offizielle Meldeschluss für den 17. Heilbronner Trollinger-Marathon und Halbmarathon am 7. Mai. Insgesamt haben sich 7249 Teilnehmer angemeldet. 6410 Erwachsene und 839 Kinder und Jugendliche.

Damit liegt die Gesamteilnehmerzahl über der im Vorjahr (7089). Nachmeldungen

sind nur noch am Veranstaltungswochenende möglich. Vor allem eine deutlich höhere Teilnehmerzahl bei den Kinderläufen hat dazu geführt, dass die Teilnehmerzahl des 17. Heilbronner Trollinger-Marathons und Halbmarathons über der des Vorjahres liegt. „Wir freuen uns sehr, dass der Lauf zusehends auch bei den Kindern an Beliebtheit gewinnt“, sagt Petra Weiß aus dem Trolli-Orga-Team der Heilbronn Marketing GmbH.

Alle, die sich bis jetzt noch nicht angemeldet haben, können sich am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Mai im Rahmen der Startnummernausgabe nachmelden. Eine Ausnahme ist der Staffelwettbewerb, hier werden auch am Veranstaltungswochenende keine Anmeldungen mehr entgegengenommen.

Diesen Samstag, 22. April und Sonntag, 23. April finden die letzten offiziellen Vorbereitungsläufe für den Marathon und den Halbmarathon statt. Treffpunkt für den Halbmarathon-Vorbereitungslauf am Samstag ist 9 Uhr im Frankenstadion. Die Marathonläufer treffen sich am Sonntag um 10 Uhr am Bahnhof in Lauffen.

Alle Infos rund um den Lauf gibt es auf www.trollinger-marathon.de