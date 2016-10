ADAC-Supercross: Rennaction und waghalsige Sprünge

× Erweitern ADAC Supercross

Weltklassepiloten und Freestyler aus aller Welt sorgen beim ADAC Super­cross Stuttgart zum 34. Mal für Sport vom Feinsten. An zwei Tagen warten jeweils vier Stunden knisternde Spannung, packende Rennen, Benzingeruch, röhrende Motoren und beste Unterhaltung auf die Zuschauer. Die anspruchsvolle Rennstrecke, die der belgische Streckentüftler Freddy Verherstraeten in die Schleyer-Halle baut, bietet in diesem Jahr Neues: Der Hügel, auf dem die Freestyle-Akrobaten mit ihrer spektakulären Show zu Werke gehen, ist jetzt direkt in die rund 400 Meter lange Runde aus Fildererde integriert. Neben den arrivierten Crossfahrern sind auch wieder Nachwuchstalente am Start. Zudem ist Stuttgart die erste Station der renommierten ADAC SX Serie. Und nach den spannenden Rennen sorgen die Freestyle-Akrobaten an beiden Tagen mit ihren waghalsigen Sprüngen für Nervenkitzel und staunende Gesichter unter den Zuschauern.

34. ADAC Supercross Stuttgart Fr. 11. und Sa. 12. November,

19.30 Uhr, Schleyer-Halle Stuttgart, www.supercross-stuttgart.de