Alle sollen Mitlaufen können!

Laufen und Schwitzen wie die Großen - das können die Kleinen beim Mini Trolli am 5. Mai 2018. Und damit auch wirklich alle mitlaufen können, stellt die Heilbronner Bürgerstiftung auch in diesem Jahr wieder 1500 Euro für Kinder zur Verfügung, deren Eltern sich die Teilnahmegebühr nicht leisten können.

„Als Heilbronner Bürgerstiftung liegt uns das Wohl aller Heilbronner Kinder am Herzen. Bei der Teilnahme am Trollinger Marathon soll es für niemanden eine Hürde geben“, erklärt Vorstandsmitglied Thomas Schick. Die 1500 Euro sollen den Familien zugutekommen, deren Kinder gerne mitlaufen würden, die aber die Teilnahmegebühr von fünf bzw. sieben Euro pro Kind nicht bezahlen können. Betroffene Familien können sich ab sofort bei der Heilbronn Marketing GmbH (Petra Weiß) unter Telefon 07131 56 2227 oder per Mail an weiss@heilbronn-marketing.de melden.

Für die Kinder- und Jugendläufe ab 8 Jahren kostet die Teilnahmegebühr 7 Euro. Beim Mini-Marathon für Kinder zwischen 6 und 7 Jahren zahlt jedes Kind 5 Euro Startgebühr.

Der Mini Trolli findet dieses Jahr zum ersten Mal am Samstagnachmittag, 5. Mai 2018 statt. Bei allen Läufen gibt es eine Zeitmessung. Alle bis zum 18. April angemeldeten Teilnehmer der Kinderläufe erhalten bei der Startnummernausgabe ein Shirt sowie ein Läufergeschenk der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Heilbronn und von Stimme.de. Der Zieleinlauf wird neben dem Beifall begeisterter Eltern und Zuschauer auch mit einer Finisher-Medaille belohnt. Und die Sieger der Wertungsklassen erhalten zusätzlich Sachpreise.

Schriftliche Anmeldeformulare zum Mini Trolli sind in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 in Heilbronn erhältlich. Noch einfacher geht es über die Online-Anmeldung unter www.trollinger-marathon.de.