Allianz MTV Stuttgart: Die Segel werden neu gesetzt

Beim Bundesligisten und amtierenden Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart veränderte sich einiges zur Saison 2017/2018 und die Mannschaft muss sich erst einmal wieder neu erfinden. Leistungsträgerinnen wie Michaela Mlejnková und Renáta Sándor, die sich beide für eine Verlängerung ihrer Verträge entschieden haben, könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Allianz MTV startet mit einem um zwei Jahre jüngeren Team gegenüber der Vorsaison in diese Spielzeit – das Durchschnittsalter des Teams beträgt 24 Jahre. Weiterhin dabei sind erfahrene Spielerinnen wie Micheli Tomazela Pissinato, Renáta Sándor und Deborah van Daelen, die jüngeren Talenten wie der Niederländerin Nika Daalderop, Julia Schaefer und der US-Amerikanerin Jenna Potts wertvolle Tipps mit an die Schlaghand geben können. Pia Kästner, vom VC Olympia Berlin gekommen, teilt sich die Zuspielposition mit Femke Stoltenborg. Die 26-Jährige Niederländerin spielte bereits 2015 eine Saison lang für Stuttgart, ehe sie 2016 zu den Ladies in Black Aachen wechselte. Als Libera fungiert nach dem Weggang der Thailänderin Wanna Buakaew die serbische Nationalspielerin Teodora Pušic, die im vergangenen Sommer den nächsten ihrer vielen Titel einheimsen konnte. Mit der Nationalmannschaft gewann sie Bronze beim FIVB World Grand Prix in der Gruppe 1.

Stärkere Nachwuchsförderung

Der 39-jährige neue Cheftrainer Giannis Athanasopoulos, der in den letzten drei Jahren noch Guillermo Hernández als Co-Trainer zur Seite stand, wandelte vereinzelte Trainingselemente und Spiel-Abläufe um. So trainineren jetzt neben den erfahrenen Spielerinnen auch junge Talente wie Julia Wenzel, Lena Große Scharmann und Sophia Bodlée aus der MTV Volleyball Akademie und dem Bundesstützpunkt mit. Auf eine bessere Nachwuchsförderung legt vor allem die neue Sportdirektorin Kim Renkema Wert, die Ende der letzten Saison in die Fußstapfen von Bernhard Lobmüller trat. »Im Training bei uns können die Spielerinnen ihre Technik weiter verbessern und auf sich aufmerksam machen.«

Einer für alle und alle für einen

Beim Volleyball Supercup am 8. Oktober in der TUI Arena Hannover wird Giannis Athanasopoulos zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Zusammen mit Athletiktrainer Ioannis Paraschidis, Physiotherapeutin Tina Weißfloch, Scout Andreas Bühler und natürlich Co-Trainerin Tamari Miyashiro arbeiten Athanasopoulos und die Mannschaft auch in dieser Saison daran, ganz oben mitzuspielen – dies allerdings ohne den Druck, den andere Titelkandidaten wie Dresden oder Schwerin vielleicht verspüren. Kapitänin Deborah van Daelen: »In der Vorbereitung wurde schon deutlich, wie viel Lust wir auf diese Saison haben. Jeder gibt hier alles, auch im Training. Das zu erreichen, was wir letztes Jahr geschafft haben oder sogar noch mehr, ist mein persönliches Ziel.« In erster Linie, so van Daelen, sei es ihr aber wichtig, dass die Mannschaft wieder zu einer harmonischen, kleinen Familie zusammenwachse. »Dann klappt es auch auf dem Feld.« Welche Spielerinnen dann in der Starting Six für Allianz MTV auflaufen werden, entscheidet sich Woche für Woche neu. »Kein Platz ist sicher«, so Athanasopoulos, »die Spielerinnen müssen mir immer wieder im Training beweisen, dass sie es verdient haben, das Spiel zu eröffnen«. se

