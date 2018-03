Allianz MTV Stuttgart setzt auch in der Saison 2018/2019 auf deutsche Talente

× Erweitern MTV Allianz Stuttgart

Sie sind jung, talentiert und sprühen nicht nur auf dem Spielfeld vor Energie. Wir sind uns sicher, dass wir auch in der kommenden Saison viel Freude an unseren beiden Nachwuchstalenten, Pia Kästner und Annie Cesar haben werden.

Die 19-jährige Kästner hat ihren Vertrag noch vor den Play-Offs, die kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg starten, verlängert. Und auch die 20-jährige Cesar, die bereits mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet war, bekräftigte nochmals ihren Entschluss weiter für Allianz MTV Stuttgart zu spielen.

Pia Kästner wechselte zur aktuellen Saison von der Nachwuchsschmiede VC Olympia Berlin in die Landeshauptstadt. Die mehrfache Juniorennationalspielerin konnte bereits in der laufenden Saison mit ihrer spritzigen und frechen Art auf dem Feld überzeugen. „Ich freue mich darauf mit Allianz MTV Stuttgart in eine weitere Saison zu gehen. Ich sehe hier die Chance mich selber weiter zu entwickeln und mit dem Team unsere Ziele zu erreichen“, so die Zuspielerin.

Annie Cesar unterschrieb ihren ersten Profivertrag erst kurz vor dem Supercup 2017. Die in Bad Krozingen aufgewachsene Badenerin war in der letzten Saison noch als Außenangreiferin für die 2. Mannschaft von Allianz MTV Stuttgart am Ball. Der Tatsache geschuldet, dass die Nationalspielerinnen erst sehr spät zur Mannschaft gestoßen waren, trainierte sie in der Vorbereitung mit dem Erstligateam und wurde von der Außenangreiferin zur Libera umgeschult. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt.

Kim Renkema, Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, freut sich über diese Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass wir unsere beiden deutschen Talente halten können. Für beide Spielerinnen ist es ein wichtiger Schritt in ihrer Karriere. In der kommenden Saison sollen beide noch mehr herangeführt werden, sodass sie in der Zukunft als Stammspielerinnen auf dem Platz stehen können. Bereits in der jetzigen Saison haben beide eine unglaubliche Entwicklung gemacht und wir als Verein sind davon überzeugt, dass da noch viel mehr Potential vorhanden ist. Pia hat bereits mehrfach zeigen können, was in ihr steckt, wenn sie aufs Feld kam und sofort das Spiel zu leiten wusste. Aber auch Annie ist stets höchst professionell und wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen.“

