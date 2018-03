Anmeldestart für 10. STIMME Firmenlauf am 15. März 2018

× Erweitern Fotograf: Michael Schaffert Stimme Firmenlauf

Am Donnerstag, den 15. März um 10 Uhr startet in diesem Jahr die Anmeldung für den 10. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn. Insgesamt stehen wieder gut 7.000 Startplätze zur Verfügung.

Davon werden wieder 4.500 Startplätze online zur Verfügung gestellt. Dazu kommen noch 200, die über eine Verlosungsaktion für die Firmen, die nicht zum Zuge kamen, vergeben werden. Die restlichen 2.300 Plätze sind Sponsoren reserviert. „Im vergangenen Jahr waren alle Online-Startplätze binnen drei Minuten vergriffen. Wir können deshalb allen interessierten Firmen auch für dieses Mal nur raten, sich bis zum Anmeldestart über unsere Homepage schon mal zu registrieren, so dass man am Anmeldetag seine Teams auch schnell anmelden kann“, erklärt Michael Müller von der Agentur Hamann and friends, die den Lauf in Kooperation mit der Heilbronn Marketing GmbH veranstaltet.

Startschuss ist am 26. Juli um 19 Uhr am Frankenstadion. Rund um das 10-jährige Jubiläum des Laufs planen die Veranstalter vielfältige Aktionen, die nach dem Anmeldestart bekannt gegeben werden sollen.