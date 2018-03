Anmeldestart für 10. STIMME Firmenlauf am 16. März 2018

× Erweitern Fotograf: Michael Schaffert Stimme Firmenlauf

Am Donnerstag geht’s los. Pünktlich um 10 Uhr startet der Run auf die begehrten Tickets für den 10. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn. Insgesamt stehen in diesem Jahr für den Lauf am 26. Juli wieder gut 7.000 Startplätze zur Verfügung: 4.500 davon sind direkt zum Anmeldestart am Donnerstag im freien Verkauf.

Die Veranstalter gehen wieder von einem sehr schnell ausgebuchten Starterfeld aus. Im vergangenen Jahr waren diese Startplätze innerhalb von drei Minuten vergeben. Die Anmeldung läuft nur online über die ►Homepage.

Auch 2018 wird es wieder gut 7.000 Startplätze beim größten Laufereignis der Region Heilbronn-Franken geben. „Aufgrund der begrenzten Infrastruktur und der Strecke können wir leider nicht mehr Starter zulassen. Von den 7.000 Startplätzen gehen wie im vergangenen Jahr 4.500 in den freien Verkauf. Dazu kommen noch 200, die über eine Verlosungsaktion für die Firmen, die nicht zum Zuge kamen, vergeben werden. Die restlichen 2.300 Plätze sind für Sponsoren reserviert“, erklärt Michael Müller von Hamann and friends. „Im vergangenen Jahr waren alle Online-Startplätze binnen drei Minuten vergriffen. Wir können deshalb allen interessierten Firmen auch für dieses Mal nur raten, sich bis zum Anmeldestart über unsere Homepage schon mal zu registrieren, so dass man am Anmeldetag seine Teams auch schnell anmelden kann.“

Startschuss für den 10. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn ist am 26. Juli um 19 Uhr am Frankenstadion. Rund um das Jubiläum des Laufs planen die Veranstalter, die Agentur Hamann and friends und die Heilbronn Marketing GmbH, vielfältige Aktionen, die in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden sollen. „Neben einer Verlosung mit sehr hochwertigen Preisen werden wir uns selbstverständlich mit unserem Partner Heilbronner Stimme etwas ganz Besonderes für alle Zuschauer und Läufer einfallen lassen. Dazu soll es bei den After-Run-Partys noch eine Überraschung geben“, erklärt Stefan Hamann von Hamann and friends. Neben der Strecke wird auch der Ablauf des Laufs weitestgehend gleichbleiben. Die Siegerehrung wird wieder im Festzelt des Volksfestes auf der Theresienwiese stattfinden. Begleitet wird diese Party durch Radio Ton. Hier werden mehr als 3.000 Plätze zur Verfügung stehen. Die zweite Party wird wieder als Biergarten powered by Bitburger 0,0 % hinter dem Stadion aufgebaut. Dort stehen etwa 2.000 Plätze zur Verfügung. Reservierungen für beide Partys können ab Mai über die Homepage vorgenommen werden.

Anmeldungen sind ab Donnerstag, den 15. März um 10 Uhr nur online auf der ► Internetseite möglich. Die Anmeldegebühr beträgt auch in diesem Jahr 70,- Euro inkl. MwSt. pro 4er-Team, also 17,50 Euro pro Teilnehmer. Hierin inkludiert sind neben der Lauforganisation vier Startnummern und Einweg-Zeitmesschips, kostenlose Zielverpflegung mit alkoholfreiem Bier von Bitburger 0,0% und Mineralwasser, Streckensicherung und medizinische Erstversorgung, kostenlose Ummeldung der Teilnehmer vor und am Lauftag, After-Run-Party mit Siegerehrung und DJ, Sachpreise für die Sieger aller Wertungskategorien, Team-Urkunde und Ergebnisliste online als PDF zum Download sowie Online-Zielvideo jedes/er Teilnehmers/in.