Ausgestattet für den Torjubel

Schon zum vierten Mal stattet ebm-papst unter dem Motto „Dress for Success“ Meistermannschaften des Fußballbezirks Hohenlohe mit einem JAKO-Trikotsatz aus und würdigt so die sportliche Leistung der Mannschaften.

Bereits 2014 stellte ebm-papst unter dem Slogan „Trikots für Hohenlohe“ jeweils einen Satz Sporttrikots für die erfolgreichsten Fußballteams der Region zur Verfügung. Im darauffolgenden Jahr wurde die Aktion unter dem Namen „Dress for Success“ fortgeführt.

Auch in diesem Jahr belohnt der Weltmarktführer im Bereich Ventilatoren und Motoren wieder über 100 Meistermannschaften der Saison 2016/17 aus fünf Fußballbezirken mit Trikots. Jedes Team erhält einen JAKO-Trikotsatz inklusive Veredelung und Torwart-Trikot. Die symbolische Übergabe an die Vereinsvertreter findet am Samstag, 21. Oktober 2017, in der Halbzeitpause des Spiels FSV Hollenbach gegen den VfB Neckarrems statt. Anpfiff des Spiels in der JAKO-Arena in Hollenbach ist um 15:30 Uhr.

„Mit Aktionen wie ‚Dress for Success‘ möchten wir junge Talente der Region unterstützen und für ihr Engagement belohnen. Wir erhalten jedes Jahr sehr positives Feedback der Vereine und freuen uns, dass die Aktion auch weiterhin Ansporn für sportliche Leistungen bietet“, erklärt Ralf Sturm, Leiter Personalwesen ebm-papst Gruppe.

Schon früh hat es sich ebm-papst zum Ziel gesetzt, regionale Sportteams und –events zu unterstützen: „Als Unternehmen sind wir eng mit der Region verbunden und haben hier die Möglichkeit, ihr etwas zurückzugeben“, so Sturm. Der Ventilatorenhersteller ist Ausrichter von Sportveranstaltungen wie dem ebm-papst Marathon oder dem ebm-papst Hallenmasters. Das Fußballturnier mit nationalen und internationalen A-Jugend-Bundesligisten und regionalen Amateurteams findet wieder am 6. und 7. Januar 2018 in der Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen statt.