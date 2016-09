Autoball-Action auf dem Küffner Hof

× Erweitern Küffner

»Autoball« statt »Fußball« heißt es am 29. Oktober auf dem Küffner Hof in Langenbrettach-Neudeck, wenn die Spieler in Autos über das Feld fahren, in riesigen Baggern ihre Tore verteidigen und ein überdimensionaler Fußball über das Spielfeld fegt.

Das Autoball-Event von SER, RUZ und Erdbau Kuhn ist das allererste seiner Art, dass in regionaler Umgebung stattfindet. Die Veranstaltung punktet dabei mit spannenden Matches rund um die Uhr, Musik und leckeren Speisen.

Außergewöhnliches Firmen-Match

Nach der Devise: »Fußball? Klar, aber wenn, dann mit ordentlich PS unterm Hintern!«, wird am 29. Oktober auf dem Küffner Hof in Langenbrettach-Neudeck das bekannte Spiel um den Ball mit Mannschaften der Sorte »Vier-Rad-Antrieb« veranstaltet. Denn die Firmen SER Sanierung im Erd- und Rückbau GmbH, die RUZ Mineralik GmbH sowie die Erdbau Kuhn GmbH & Co. KG. treten zu einem Autoball-Event an und werden mit wendigen Flitzern, den Ball quer über das Spielfeld jagen.

Tor-Titanen mit Pferdestärke

Stefan Raab hat es in seiner Show schon vorgemacht: Jetzt findet Autoball, das Spiel bei dem die Mannschaften in Autos einem riesigen Ball nachjagen, in Langenbrettach-Neudeck statt. Dabei treten jeweils zwei Autos sowie ein Bagger im Tor, pro Spiel-Gruppe, gegeneinander an. Der Ball hat einen Umfang von 2 m und ist mit Luft gefüllt. Pünktlich um 10 Uhr fällt der Startschuss zum ersten Spiel. Nach jedem der 10-minütigen Matches folgt eine Pause von 20 Minuten, bis das nächste Spiel beginnt. Immer im Wechsel geht es dann weiter bis zum letzten Anpfiff um 16.30 Uhr.

Von der Idee bis zur Umsetzung

Auf die Idee kam Herbert Röger, Geschäftsführer der Firmen SER Sanierung im Erd- und Rückbau GmbH und RUZ Mineralik GmbH, als er Facebook durchstöberte: »Ich habe da einen Bagger, der in einem Tor stand gesehen und da kam mir ganz plötzlich die Idee, so ein Autoball-Event zu veranstalten«, erklärt Röger. Als Partner für die Veranstaltung fiel ihm sofort Uwe Kuhn, der Geschäftsführer der Firma Erdbau Kuhn GmbH & Co. KG., ein. Der Vorschlag Rögers traf auf enormen Zuspruch und die Idee nahm nach und nach Gestalt an. »Die Wahl des Veranstaltungsortes fiel sofort auf den Küffner Hof, da der Besitzer Hans-Peter Küffner, ein langjähriger Freund von mir ist. Außerdem ist dieser Ort für ein Autoball-Event ideal, weil der Untergrund aus feinem Kies besteht und somit selbst bei Regen wetterfest ist.«

Rad am Ball, Fuß am Pedal

Nun werden sich die Firmen am 29. Oktober auf dem mindestens 130 m langen und 50 m breiten Platz messen. Für das Event wurden ausrangierte Fahrzeuge präpariert und im Anschluss auf deren Funktionalität und Sicherheit überprüft. Verstößt man gegen eine Regel, wird genauso wie beim Fußball, die rote Karte gezogen und der Spieler muss das Spielfeld verlassen. »Beim Autoball kommt es auf Geschick, Fahrkönnen, Teamgeist und vor allem darauf an, ein Tor zu erzielen«, betont Röger. Er selbst ist begeisterter Auto- sowie Motorradfahrer und mag sportliche und schnelle Fahrzeuge. »Auch wenn wir als Firma spielen, sehen wir das ganze Event als Spaßveranstaltung und nicht als Wettbewerb.«

Was es sonst noch gibt

Mit Mini-Baggern für die Kleinen und viel Musik für die Großen wird das Programm abgerundet. Zudem gibt es ein Zelt, in dem die Gäste mit Speiß und Trank versorgt werden.

Autoball SER & RUZ gegen Erdbau Kuhn Sa. 29. Oktober, 10 bis 17 Uhr,

Küffner Hof, Langenbrettach-Neudeck