Heimspiele der TSG Hoffenheim

Nach der völlig unnötigen Niederlage in der Euroleague gegen Braga (1:2) und einem Auswärtsspiel gegen Rasgrad begrüßt die TSG am Donnerstag, 19. Oktober zum dritten Gruppenspiel mit Basaksehir Istanbul einen brisanten Gegner aus der Türkei.

Der türkische Vizemeister und Lieblingsclub von Erdogan verpasste die Teilnahme an der UEFA Champions League gegen Sevilla nur knapp. In der Bundesliga werden die Kraichgauer im Oktober noch gegen SC Freiburg, FC Augsburg, VFL Wolfsburg, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach versuchen an ihre Erfolge aus dem letzten Jahr anzuknüpfen. Bislang läuft‘s bestens: Kurz vor Drucklegung stand man auf Platz Zwei hinter dem BVB.