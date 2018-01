Bis Ende Januar beim Trolli anmelden und sparen

× Erweitern Trolli

Am 6. Mai 2018 ist es wieder soweit. Heilbronn erwartet zum Trollinger Marathon mehr als 6.000 Läufer, die durch die Stadt, die Landkreisgemeinden und durch die Weinberglandschaft rund um Heilbronn gemeinsam dem Ziel entgegensprinten. Wer zum Einstiegspreis starten möchte, sollte sich bis 31. Januar anmelden.

Neben Ausdauer geht es beim Trolli vor allem um Geschwindigkeit. Und das ist auch schon bei der Anmeldung so. Wer besonders günstig an den Start will, sollte sich beeilen. Denn bis zum 31. Januar 2018 gilt der Einstiegspreis von 25 Euro (Walking/Nordic Walking), 30 Euro (Halbmarathon) bzw. 40 Euro (Marathon). Der offizielle Meldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 18. April.

Neuerungen

Zum 18. Trollinger Marathon, quasi als Geschenk zur Volljährigkeit, gibt es einige Neuerungen. So erhält der Trolli angelehnt an die neue Stadtmarke ein neues Logo.

Die Kinderläufe werden ab sofort samstags, einen Tag vor dem großen Trubel stattfinden. „Wir möchten den Kinderläufen damit mehr Bedeutung geben und den Tag bewusst den Familien widmen“, erklärt Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH die Verlegung.

Eine weitere Neuheit: Aus der bisherigen 3er-Staffel im Marathon wird eine 4er-Staffel. Außerdem wird das digitale Aktions- und Informationsportal Eventbaxx die Organisation für den einzelnen Läufer sehr viel komfortabler gestalten.

Distanzen

Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz sind Rundkurse mit Start und Ziel am Heilbronner Frankenstadion. Für Walker und Nordic-Walker wird eine 14,4 Kilometer lange Strecke angeboten. Auf der Marathonstrecke findet zusätzlich ein Staffelwettbewerb statt. Der Nachwuchs tritt wie gewohnt beim Mini-Marathon oder beim Kinder- und Jugendlauf an.

Preise

Es gibt wieder viele Auszeichnungen und Preise. So wird beispielsweise in jedem Jahr der Läufer mit dem originellsten Kostüm geehrt. Und auch die Meisterschaft der Region Heilbronn-Franken findet wieder statt.

Organisation und Anmeldung

Im Organisationspreis für die Erwachsenen ist unter anderem das Veranstaltungs-Funktionshirt, eine Flasche Trollinger-Marathon-Wein, die personalisierte Startnummer, eine Finisher-Medaille, perfekte Streckenverpflegung, eine Massage im Ziel, die Meldebestätigung, eine Online-Urkunde und der Zugang zum digitalen Aktions- und Infoportal Eventbaxx enthalten.