Bundesligastars von morgen

Auch die 16. Auflage des ebm-papst Hallenturniers ist international besetzt – aus den Niederlanden, England und der Schweiz reisen A-Junioren nach Mulfingen an. Neben dem SC Heerenveen, der bereits 2017 dabei war, nehmen zum ersten Mal die Jugendspieler des Watford FC und des FC St. Gallen teil.

Bereits zum 16. Mal richtet ebm-papst das ebm-papst Hallenmasters in Mulfingen aus. Am Samstag, den 6. Januar 2018 kämpfen A-Jugend-Bundesligisten um den Turniersieg, am Sonntag, den 7. Januar 2018

gehen Amateurteams aus der Region ins Rennen. Die Zuschauer

können sich auf spannenden und hochklassigen Fußball sowie ein unterhaltsames Rahmenprogramm freuen. Auch 2018 ist das Hallenturnier international besetzt. »Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr gleich drei Mannschaften aus dem Ausland begrüßen zu dürfen. Die internationale Besetzung zeigt die herausragende Qualität des Turniers und passt zu einem Global Player wie ebm-papst«, so Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der ebm-papst Gruppe.

Internationale A-Jugend Teams

Die Junioren des sc Heerenveen standen bereits bei der 15. Auflage auf dem Platz. Viele hatten die Niederländer nach den ersten Spielen schon als Favorit ausgemacht, ehe das Team im Viertelfinale aber eine bittere Niederlage gegen den späteren Sieger, den FC Liverpool, einstecken musste. Das Team aus Liverpool musste wegen anderweitiger Verpflichtungen die Turnierteilnahme und somit die Titelverteidigung absagen, schlug mit dem FC Watford aber gleich einen englischen Nachfolger vor. Die »Hornissen«, wie die Fans das Team aus der Nähe von London nennen, sagten prompt zu. Als erstes Team aus der Schweiz treten die Junioren des FC St. Gallen an. Der älteste Fußballverein der Schweiz betreibt unter dem Label »Future Champions Ostschweiz« eine umfangreiche Jugendabteilung, die U18 spielt in der Schweizer U18 Liga.

»Unser Ziel war es, wie in jedem Jahr hochklassige Mannschaften in der Gerhard-Sturm-Halle zusammenzubringen, denn das ebm-papst Hallenmasters ist weit über unsere Heimatregion hinaus als renommiertes U19-Turnier bekannt«, erklärt Christoph Rohmer von JAKO, der gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Abteilung Sponsoring/Promotion die Mannschaftsakquise betrieben hat: »Darüber hinaus wollten wir zu den aus 2017 bekannten Mannschaften neue Hochkaräter gewinnen. Ich denke, das ist uns beispielsweise mit Hannover 96 und dem FC Watford gelungen«.

Amateurteams am Sonntag

Anders als beim A-Junioren-Turnier, bei dem es nach wie vor noch keiner Mannschaft gelungen ist, zweimal in Folge zu gewinnen, können die Aktiven des FSV Hollenbach auf einen Hallenmasters-Hattrick hoffen, nachdem sie 2016 und 2017 das Regionale Turnier am Sonntag für sich entscheiden konnten. Vorverkaufsbeginn für das ebm-papst Hallenmasters ist am Montag, 4. Dezember 2017. Erstmalig können Tickets online über www.ebmpapst-hallenmasters.de erworben werden. Zusätzlich stehen Karten bei Sport Steinbach in Künzelsau zum Verkauf.

6. Januar

A-Jugend: 1860 München, Bayer 04 Leverkusen, FC Würzburger Kickers, FC St. Gallen,

FC Watford, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Karlsruher SC, SC Freiburg, sc Heerenveen,

Qualifikant RBKJ-Cup, Qualifikant Jako-Cup

7. Januar

Aktive: FSV Hollenbach, FV Lauda, Spf. Schwäbisch Hall, SpVgg Gröningen-Satteldorf,

SV Königshofen, SV Mulfingen, SV Osterburken, TSG Öhringen, TSV Crailsheim, TSV Ilshofen, TSV Pfedelbach, VfR Gommersdorf