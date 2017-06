Challenge Frauenlauf: Online-Anmeldung endetSonntag

× Erweitern Fotostudio M42 ThomasFrank+Katja Heilbronn Challenge Frauenlauf

Rund 350 Frauen sind bereits registriert: Noch bis Sonntag, 11. Juni läuft die Online-Anmeldung für den Benefiz-Frauenlauf des Soroptimist Club Heilbronn.

Gestartet wird am Samstag, 17. Juni um 16.30 Uhr auf Höhe des Marrahauses. Die Strecke führt am Neckar entlang und durch den Wertwiesenpark. Läuferinnen können für den guten Zweck über 5 km laufen oder walken. Für Teams gibt es zudem eine gesonderte Wertung. Alle Teilnehmerinnen haben die Chance, ein unvergessliches Porsche-Wochenende zu gewinnen. Der komplette Erlös des Challenge Frauenlaufs fließt zu 100 Prozent in regionale Förderprojekte. Das Startgeld beträgt 20 Euro. Kurzentschlossene können sich für 25 Euro zwischen 10 und 15 Uhr am Wettkampftag nachmelden. Info und Anmeldung: www.challenge-frauenlauf.de.