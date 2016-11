Der Liverpool FC kommt!

× Erweitern Liverpool FC

Das Teilnehmerfeld für die 15. Auflage des ebm-papst Hallenmasters steht. Mit den A-Junioren des FC Liverpool und des SC Heerenveen gibt es zum zweiten Mal in der Turniergeschichte ein internationales Teilnehmerfeld.

Als Titelverteidiger treten am 7. und 8. Januar der 1. FC Nürnberg (A-Jugend) sowie der FSV Hollenbach (Aktive) in der Mulfinger Gerhard-Sturm-Halle an.

»Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Liverpool FC in diesem Jahr einen internationalen Top-Club für das ebm-papst Hallenmasters gewinnen konnten. Wir sind ein globales Unternehmen und dies zeigt sich auch mit der Besetzung des Turniers«, sagt Hauke Hannig, Pressesprecher der ebm-papst Gruppe. Auch allgemein können sich die Teilnehmerfelder der beiden Turniere sehen lassen.

Lob für die Organisatoren

Neben den Engländern und Holländern treten aus der deutschen Bundesliga 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg und TSV 1860 München an. Hinzu kommen wie in jedem Jahr zwei regionale Qualifikanten, die beim RBKJ-Cup in Mulfingen und beim Jako-Cup in Niederstetten ermittelt werden. »Ich kann Liverpool und Heerenveen von der Spielstärke her gar nicht einordnen«, sagt Karl-Heinz Beck, Verantwortlich für die Verpflichtung der Teams. »Aber sie haben auf jeden Fall Bundesliga-Niveau. Ich freue mich drauf.« Denn internationale Teams sorgen für neue Reize, machen das Turnier auch für die deutschen Teilnehmer interessanter, da sie mal wieder auf neue Gegner treffen. Es steigert die Attraktivität einer Veranstaltung, die auch vorher bereits großen Anklang fand. So lobte Marek Mintal, Trainer des Turniersiegers 1. FC Nürnberg im Januar: »Es war wunderbar, von der Organisation her, von den Menschen, einfach super.«

Ähnliche Worte würden die Organisatoren auch im nächsten Jahr gerne wieder hören. Karl-Heinz Beck war deshalb das gesamte Jahr über viel unterwegs gewesen oder telefonierte etliche Stunden. Er hat neue Kontakte geknüpft und alte vertieft. Unterstützt von Carolin Lederer, Projektleiterin bei ebm-papst, die unter anderem die Verpflichtung des Liverpool FC realisiert hat.

Eine Schwierigkeit in diesem Jahr war, dass das A-Jugendturnier in Göttingen am selben Wochenende stattfindet – wie auch das Turnier im Sindelfinger Glaspalast. Damit buhlten gleich drei Veranstalter um die Mannschaften.

Hollenbach will Titel verteidigen

Qualitativ hochwertig ist auch das Turnier der Aktiven besetzt. Angeführt wird das Feld vom Oberligisten FSV Hollenbach, gefolgt von den drei Verbandsligisten Spf. Schwäbisch Hall, TSV Ilshofen (beide Württemberg) und FV Lauda (Nordbaden). Hinzu kommen die Landesligisten VfR Gommersdorf (Odenwald), SV Königshofen (Odenwald), TURA Untermünkheim (Württemberg, Staffel 1), TSV Crailsheim (Württemberg, Staffel 1), SpVgg Gröningen-Satteldorf (Württemberg, Staffel 1), TSG Öhringen (Württemberg Staffel 1). Das Zwölfer-Feld komplettieren der Hohenloher Bezirkspokalsieger TSV Hessental (Bezirksliga) und der Gastgeber SV Mulfingen (Kreisliga A3 Hohenlohe). Bastian Dörr

15. ebm-papst Hallenmasters

Sa. 7. & So. 8. Januar, Gerhard-Sturm-Halle, Mulfingen www.ebmpapst-hallenmasters.de

7. Januar

A-Jugend: Eintracht Braunschweig, Karlsruher SC, SC Freiburg, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Nürnberg, Liverpool FC, TSV 1860 München, Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, SC Heerenveen, Qualifikant RBKJ-Cup, Qualifikant Jako-Cup.

8. Januar

Aktive: FSV Hollenbach, TSV Ilshofen, Spf. Schwäbisch Hall, FV Lauda, VfR Gommersdorf, SV Königshofen, TURA Untermünkheim, TSV Crailsheim, SpVgg Gröningen-Satteldorf, TSG

Öhringen, SV Mulfingen, TSV Hessental.