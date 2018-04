Der Meistertitel ist nur der Anfang: Fechterin Anne Sauer aus Walldürn

Zweifache Deutsche Meisterin im Einzel-Florett-Fechten – Diesen Titel hat sich Anne Sauer hart erkämpft. Obwohl sie erst mit elf zum ersten Mal einen Degen in der Hand hielt, ist die 27 jährige heute Siebte in der Weltrangliste. Vom Fechtclub in Hardheim-Höpfingen ging es nach Tauber­bischofs­heim. Das nächtste Ziel: Olympia.

Fechten ist eine der ältesten Sportarten der Welt. Nach und nach wurde aus dem ernsthaften Kampf zweier bewaffneter Kontrahenten der Wettbewerb des Adels. Inzwischen fristet Fechten aber, zumindest im Vergleich zu populäreren Wettbewerben, ein Nischendasein. Zu Unrecht, möchte man meinen, denn dieser Sport verfügt über eine Eleganz, den man bei anderen Wettbewerben kaum findet. So manch ein Fechter kommt fast schon zufällig zu diesem Sport - so erging es auch Anne Sauer, der aktuellen Deutschen Meisterin im Einzel-Florett-Fechten: »Ich wurde durch einen Zeitungsaritkel aufs Fechten aufmerksam und bin dann einfach zum Schnuppertraining gegangen.« Da Anne mit elf Jahren verhältnismäßig spät mit dem Fechten anfing, hatte sie zu Beginn durchaus noch ein paar Schwierigkeiten. »Andere fangen schon mit fünf oder sechs an«, erklärt sie. »Zu Beginn läuft alles eher noch spielerisch, um die Koordination zu schulen. Wenn man ein bisschen Talent hat, wird man dann von einem Trainer gesichtet - so war es bei mir auch. Und schon geht es in Richtung Leistungssport.«

Und was gibt es für einen Fechter grundsätzlich zu beachten? Anne Sauer nennt drei verschiedene Eigenschaften, über die jeder Fechter verfügen muss: »Konzentration, Voraussicht, sodass man dem Gegner immer einen Schritt voraus ist, und Athletik.« Interessanterweise gibt es, anders als bei anderen Sportarten, keine spezifischen körperlichen Voraussetzungen, da alles seine Vor- und Nachteile hat. »Ich bin zum Beispiel relativ groß und habe eine große Reichweite, biete aber auch eine große Trefferfläche.« Beim Florett-Fechten ist die Trefferfläche der Rumpf, ohne Arme und Kopf.

Nach ihrem Sieg bei den deutschen Meisterschaften und dem zweiten Platz beim Grand Prix in Los Angeles, der Anne Sauer aufgrund seiner internationalen Natur noch mehr bedeutet als der deutsche Titel, hat sie schon ihr nächstes großes Ziel im Auge: »Nächstes Jahr beginnt die Olympiaqualifikation. Mein großes Ziel ist es, mich 2020 für Tokyo zu qualifizieren.