Der Mini-Trolli geht zuerst an den Start

× Erweitern Foto: HMG/ Nasse Design Mini-Trolli

Die Kinder- und Jugendläufen werden immer beliebter. Im letzten Jahr gingen 777 kleine Läufer an den Start. Über das Engagement der Nachwuchsläufer freuen sich die Veranstalter und möchten den Läufen noch mehr Bedeutung beimessen.

So werden die zukünftig bereits einen Tag vor dem Erwachsenenlauf stattfinden. Also am Samstag, 5. Mai 2018. Außerdem wird für die Acht- und Neunjährigen eine zusätzliche Distanz angeboten. Ein neues Logo erhalten die Kinder- und Jugendläufe noch obendrein. Alle Kids gehen zukünftig beim so genannten Mini-Trolli an den Start.

„Wir möchten den Kinderläufen mehr Bedeutung geben und den Tag bewusst den Familien widmen“, erklärt Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn Marketing GmbH die Verlegung der Kinder- und Jugendläufen auf den Samstag vor dem Erwachsenenlauf.

Die Sechs- und Siebenjährigen sind die ersten Starter des Mini-Trollis. Sie starten um 16 Uhr ab dem offiziellen Startpunkt in der Badstraße auf eine rund 800 Meter lange Strecke unter der Erwin-Fuchs-Brücke hindurch bis ins Ziel im Frankenstadion.

Kurz darauf, um 16:30 Uhr starten die Acht- bis Neunjährigen vom offiziellen Startpunkt aus auf eine neu eingeführte Distanz und Strecke rund ums Stadion (Distanz 1,5 Kilometer). „Die Lücke zwischen der 800 Meter langen Strecke und der bis letztes Jahr noch 3,5 Kilometer langen Strecke für ältere Kinder war uns etwas zu groß“, erklärt Holger Braun, weshalb man die neue Distanz einführt.

Kinder ab 10 Jahren starten dann um 16:45 Uhr und laufen die 1,5 Strecke zweimal (Distanz 3 Kilometer).

Bei allen drei Läufen gibt es eine Zeitmessung. Alle bis zum 18. April angemeldeten Teilnehmer erhalten bei der Startnummernausgabe ein Shirt sowie ein Läufergeschenk der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Heilbronn und von Stimme.de. Der Zieleinlauf wird neben dem Beifall begeisterter Eltern und Zuschauer auch mit einer Finisher-Medaille belohnt. Und die Sieger der Wertungsklassen erhalten zusätzlich Sachpreise.

Schriftliche Anmeldeformulare zum Mini-Trolli sind in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 in Heilbronn erhältlich. Noch einfacher geht es über die Online-Anmeldung.