Der Trolli: Nichts für Weicheier

× Erweitern Trolli

Beim Trolli tropft der Schweiß, er bringt Spaß, Gemeinschaftsgefühl und jede Menge Bewegung. Am 7. Mai ist es wieder so weit.

Insgesamt haben sich zum 17. Trolli-Marathon, Halbmarathon und weiteren Disziplinen 7249 Teilnehmer aus 47 Nationen angemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl bereits jetzt über der im Vorjahr. Besonders Bei der Gruppe der Walker und bei den Kindern und Jugendlichen gab es in diesem Jahr einen rasanten Anstieg der Interessierten.

Anspruchsvoll

Die Strecke des Marathons gehört durch die vielen zurückzulegenden Höhenmeter zu den anspruchsvolleren. Auch die sich scheinbar endlos ziehende Gerade zwischen Klingenberg und Böckingen, geht an die Nerven. Dennoch - oder gerade wegen der großen Herausforderung – gehört der Trollinger-Marathon zu einem der Top-Laufevents in Deutschland und liegt im Beliebtheits-Ranking eines Online-Marathon-Magazins mit Platz 19 im oberen Bereich.

Wie bereitet man sich auf einen Marathon vor?

Um das Höhenprofil weiß auch Vorjahressiegerin Veronica Clio Hähnle-Pohl. Gut erinnert sie sich, wie sie auf den letzten Metern im letzten gelitten hat. Sie gibt zu, den Lauf deutlich zu schnell angegangen zu sein. Nun hat sie sich im Training darauf allerdings eingestellt und sich auf die Gegebenheiten besser vorbereitet. Motiviert will sie in diesem Jahr für Frauen knacken. Für nicht ganz so routinierte Läufer hat sie für den Morgen vor dem Start noch ein paar Tipps parat: Zeitig aufstehen und den Kreislauf mit einer Aufwärmrunde in Schwung bringen, keine Nahrung zu sich nehmen, die man noch vor keinem Training getestet hat, vor dem Lauf gut warm machen, am besten 15 Min davor auch die Kleidung, die man während des Laufes trägt, anziehen, damit man keine großen Temperaturschwankungen am Start hat. Außerdem geht Hähnle-Pohl die Strecke im Kopf immer wieder durch, um sich mental vorzubereiten - und natürlich sollte man viel viel trinken.

Helfende Hände

Während die Läufer sich der sportlichen Herausforderung stellen, stehen die Organisatoren jedoch vor einer ganz anderen. Strecken müssen gesperrt werden, Verpflegungsstände müssen geplant und besetzt werden. Dafür benötigt es unter anderem auch viele freiwillig helfende Hände. Wie bei vielen anderen Sportevents zeigt die Vergangenheit dabei, dass es immer schwieriger wird, Helfer für eine solche Großveranstaltung zu finden.

Am 7. Mai kommt es für Anlieger und Sportinteressierte demnach auch zu Straßensperrungen und Umleitungen, die auf der Webseite des Trollinger Marathons eingesehen werden können.