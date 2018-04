Derby-Kracher in Stuttgart

× Erweitern Foto: Wolf Final 4 Albertsen SG BBM

»Es wird sicher ein stimmungsvolles Spiel auf Augenhöhe werden« oder »Das wird sicherlich wieder eine enge Partie«. Wenn man Martin Albertsen, Coach des amtierenden Deutschen Meisters SG BBM Bietigheim Bissingen, nach einer Prognose für das Kräftemessen mit den Derby-Rivalen aus Metzingen fragt, lautet die Antwort eigentlich immer ähnlich. Seit Jahren bieten sich beide Vereine Duelle auf Augenhöhe, in denen der Sieger meist nur knapp die Oberhand behält. Zuletzt konnten sich die Bietigheimer Damen in der Bundesliga jeweils nur mit einem Tor Unterschied durchsetzen und sowohl in der Hinrunde wie auch der Rückrunde jeweils einen knappen Sieg verbuchen.

Das dritte Kräftemessen in der laufenden Saison folgt nun am 19. Mai im großen Stil: in der Stuttgarter Porsche Arena treffen die »TuSsies Metzingen« im Pokal-Halbfinale auf den amtierenden Deutschen Meister. »Verantwortlich« für das dritte Derby innerhalb kürzester Zeit war Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich, die die beiden Halbfinal-Partien des Olymp Final4 ausloste. Die Vipers aus Bad Wildungen werden sich dabei mit dem VfL Oldenburg um den zweiten Finalplatz messen. Zusätzlich zu den beiden Halbfinals am Samstag und dem großen Showdown am Sonntag wird dieses Mal vor dem Endspiel auch das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Während bislang immer einer der vier Halbfinalisten Ausrichter der Endrunde um den DHB-Pokal der Frauen war, wird das OLYMP Final4 nunmehr fest in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ausgetragen und vom Ligaverband HBF in Eigenregie veranstaltet. »Die Porsche-Arena bietet von ihrer Kapazität und dem Standort her die ideale Spielstätte für dieses Event. Mit insgesamt acht Teams in der 1. und 2. Bundesliga ist die handballbegeisterte Region um Stuttgart auch in der HBF sehr stark vertreten«, freut sich HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt über den neuen Austragungsort.

Sa. 19. und So. 20. Mai, Porsche-Arena, Stuttgart, www.hbf-info.de