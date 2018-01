Derby-Kracher zum Jahresauftakt

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Spannender und aufregender könnte das Basketballjahr 2018 für die Fans der Crailsheim Merlins kaum starten. Zum ersten Spiel nach dem Jahreswechsel empfangen die Merlins den Dauerrivalen Kirchheim Knights zum Derby-Heimspiel in der Arena Hohenlohe (5.1., 19:30 Uhr).

Crailsheim, 04.01.2018. Die Niederlage bei den RÖMERSTROM Gladiators Trier konnten die Zauberer in einer kurzen, aber angesichts der bisherigen Gesamtleistung hochverdienten Winterpause verdauen. Einige Spieler aus dem Team von Headcoach Iisalo nutzten die freien Tage bis Neujahr, um entweder der Heimat einen Kurzbesuch abzustatten oder andernorts Urlaub zu machen. Nun wurde der Schalter wieder umgelegt und der Fokus auf das zweite Halbjahr der Saison 2017/2018 gelenkt. Nach dem bereits erfolgten Rückrundenauftakt in Trier wollen die Merlins nun um ersten Heimspiel 2018 nicht nur zurück in die Erfolgsspur kommen, sondern vor allen Dingen zu den eigenen Stärken zurückfinden, die für starke Erfolge unter anderem gegen Vechta und Hamburg gesorgt hatten. Ausgerechnet die Kirchheim Knights kommen zu dieser Charakterprüfung in die Arena Hohenlohe. Der schwäbische Dauerrivale ist neben den Trierern das einzige Team der Liga, das die Merlins in dieser Spielzeit bereits bezwingen konnte (73:71 am 3. Spieltag).

Aus der Niederlage lernen

„Damit haben wir quasi die Chance, gleich zweifach zurückzuschlagen“, meint Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo, der sich von seinem Team die richtige Reaktion erhofft. „Dass wir ungeschlagen durch die Saison gehen, war von vorneherein utopisch, sodass man natürlich immer damit rechnen muss, ein Spiel zu verlieren. In Trier haben wir gegen ein sehr starkes Team gespielt, dass uns diesmal nicht mit dem blauen Auge davonkommen liess. Wichtig für uns ist es, die richtigen Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen. Manchmal kann man sogar aus einem verlorenen Spiel mehr lernen, als aus einem Gewonnenen.“ Zudem habe die Pause dem gesamten Team spürbar gut getan, so der Finne weiter, der gegen Kirchheim auf einen Landsmann an der Seitenlinie trifft. Anton Mirolybov ist seit dieser Saison Trainer der Teckstädter, trat im Sommer 2017 das schwere Erbe von Michael Mai an, der die Kirchheimer zweimal in Folge in die Top 4 der Hauptrunde geführt hatte. Aktuell kämpfen die Knights darum, den Schritt in die Playoffs erneut zu schaffen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (8 Siege, 8 Niederlagen) rangiert das Team derzeit auf dem neunten Rang – punktgleich mit den achtplatzierten Gladiators Trier.

Für Crailsheims Sportdirektor Ingo Enskat knüpft das Derby gegen Kirchheim perfekt an das Weihnachtsspiel an: „So fängt das neue Jahr gleich mit einem weiteren Highlight an. Vor allem für Fans und Freunde der Merlins ist das immer ein ganz besonderes Spiel, die Begegnung hatte schon häufig viel an Spannung und Emotion zu bieten.“ Die Spieler um Playmaker Frank Turner dürften sich also auf eine ähnlich stimmungsgeladene Arena Hohenlohe freuen wie beim Weihnachtsspiel. „Für das Team steht auch Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage an, sodass die bisher tolle Saison auch 2018 fortgesetzt werden kann.“

Für den Heimspielkracher gibt es Tickets im Vorverkauf beim TC Buckenmaier/ Der Stall, Hohenloher Tagblatt und Haller Tagblatt sowie online unter crailsheim-merlins.reservix.de. Wer im Skiurlaub ist oder sonstige gute Gründe hat, das Derby nicht vor Ort zu verfolgen, kann die Partie wie gewohnt unter www.airtango.live im MerlinsTV-Stream verfolgen.