Deutscher Meister startet heute mit dem Dauerkartenvorverkauf

Mit einem tollen Angebot startet der Deutsche Handballmeister der Frauen, die SG BBM Bietigheim, den Dauerkartenvorverkauf für die neue Saison 2017/18 in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) und der EHF Champions-League. Für alle bisherigen Karteninhaber, Mitglieder und Neubestellungen gibt es einen Meisterrabatt von tollen 20 % im Vergleich zum Einzelticketkauf. Dieses Angebot ist gültig bis einschließlich 15. August. Alle Bestellungen danach erhalten noch 10 % Nachlass auf den Verkaufspreis der Einzeltickets.

„Wir wollen unseren Fans mit diesem Angebot Danke sagen für die grandiose Unterstützung im Meisterjahr. Es wäre toll, wenn uns auch in der kommenden Saison wieder viele Handballfans bei jedem Heimspiel unterstützen würden“, so Torsten Nick, Geschäftsführer der SG BBM Frauen.

Erstmals wird es auch ein attraktives Kombipaket für die Bundesliga und die Champions-League geben. Bereits ab 75 Euro für den ermäßigten Stehplatz kann man alle Spiele der SG-Damen in der Bundesliga und Champions-League verfolgen.

Gespielt wird in der neuen Saison sowohl in der MHP-Arena in Ludwigsburg, als auch in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim. Los geht es für die SG-Ladies am Samstag, 9. September um 20 Uhr in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Gegner ist dann der zwölfmalige Deutsche Meister TSV Bayer 04 Leverkusen.

Bestellungen nimmt die Geschäftsstelle der SG BBM entgegen. E-Mail: geschaeftsstelle@sgbbm.de oder 07142 / 9197800. Das Bestellformular kann auch gefaxt werden an 07142 / 9197810.