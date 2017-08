Deutscher Meister startet mit zwei Heimspielen in die neue Saison

× Erweitern SG BBM Bietigheim

Der Deutsche Meister der Handball Bundesliga der Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, startet mit zwei Heimspielen in die neue Saison 2017/18.

Nach dem Auftakt am Samstag, 9. September gegen den dreizehnfachen Deutschen Meister TSV Bayer Leverkusen, empfangen die SG-Ladies bereits am zweiten Spieltag am 17. September den ersten Lokalrivalen, die Damen von Frisch Auf Göppingen. Zehn Heimspiele werden in der MHP-Arena in Ludwigsburg ausgetragen. Drei Partien finden in der Viadukt-Halle in Bietigheim statt.

Alle SG BBM-Spiele im Überblick (Änderungen vorbehalten):

Datum Anwurf Partie

Sa., 09.09.2017 20:00 SG BBM Bietigheim - TSV Bayer 04 Leverkusen

So., 17.09.2017 18:00 SG BBM Bietigheim – FRISCH AUF! Göppingen

So., 24.09.2017 16:30 VfL Oldenburg – SG BBM Bietigheim

Mi., 11.10.2017 19:30 Neckarsulmer SU – SG BBM Bietigheim

Mi., 18.10.2017 20:00 SG BBM Bietigheim – HSG Blomberg – Lippe

Sa., 11.11.2017 18:00 Thüringer HC – SG BBM Bietigheim

Sa., 23.12.2017 19:00 SG BBM Bietigheim – TV Nellingen

Mi., 27.12.2017 19:30 HSG Bensheim / Auerbach – SG BBM Bietigheim

Sa., 30.12.2017 19:00 SG BBM Bietigheim – Buxtehuder SV

So., 07.01.2018 16:00 HC Rödertal – SG BBM Bietigheim

Sa., 20.01.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – HSG Bad Wildungen Vipers

Sa., 03.02.2018 19:30 Borussia Dortmund – SG BBM Bietigheim

Sa., 10.02.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – TuS Metzingen

So., 18.02.2018 16:00 TSV Bayer 04 Leverkusen – SG BBM Bietigheim

Mi., 21.02.2018 19:30 FRISCH AUF! Göppingen – SG BBM Bietigheim

Sa., 03.03.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – VfL Oldenburg

Sa., 10.03.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – Neckarsulmer SU

Sa., 17.03.2018 16:30 HSG Blomberg – Lippe – SG BBM Bietigheim

Sa., 31.03.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – Thüringer HC

Sa., 07.04.2018 19:30 TuS Metzingen – SG BBM Bietigheim

Sa., 14.04.2018 19:00 TV Nellingen – SG BBM Bietigheim

Sa., 21.04.2018 19:30 SG BBM Bietigheim – HSG Bensheim / Auerbach

Sa., 28.04.2018 16:00 Buxtehuder SV – SG BBM Bietigheim

Sa., 05.05.2018 19:00 SG BBM Bietigheim – HC Rödertal

Sa., 12.05.2018 19:00 HSG Bad Wildungen Vipers – SG BBM Bietigheim

Sa., 26.05.2018 18:00 SG BBM Bietigheim – Borussia Dortmund

Tolle Nachricht für alle Handballfans. Sportdeutschland.tv überträgt auch in der Saison 2017/18 wieder alle Spiele der 1. Bundesliga live im Stream.

Den Höhepunkt der WM-Saison bildet das OLYMP Final4 um den DHB-Pokal am 19. und 20. Mai 2018 in der Stuttgarter Porsche Arena.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit geht es bereits am Sonntag, 3. September um 16 Uhr um den HBF-Supercup. Der Deutsche Meister aus Bietigheim trifft dann auf den Deutschen Pokalsieger Buxtehuder SV. Gespielt wird in der Hamburger edel-optics.de Arena. Tickets für diese Partie gibt es zwischen 10 und 20 Euro unter www.ticketmaster.de.