DHB-Pokal 2017/18: Halbfinals ausgelost

× Erweitern Neuzugänge 2017/18 Neuzugänge: Ines Ivancok, Charris Rozemalen, Nicole Roth Karolina Kudlacz-Gloc tragen in der Saison 2017/18 das Trikot der SG BBM

Im Anschluss an das heutige Bundesliga-Spitzenspiel zwischen der SG BBM Bietigheim und der TuS Metzingen zog die 12-fache Box-Weltmeisterin und Losfee Regina Halmich die Begegnungen des OLYMP Final4. Beim Saison-Highlight der Handball Bundesliga Frauen Mitte Mai wird es erneut zum Süd-Derby kommen.

Unter der Leitung von Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen (HBF), zog die ehemalige Profi-Boxerin Regina Halmich in der Ludwigsburger MHP Arena vor den Zuschauern des vorausgegangenen Bundesliga-Derbys die beiden Halbfinal-Partien im DHB-Pokal. Im Kampf um den Einzug ins große Finale wird es dann erneut zum Derby zwischen den beiden Süd-Vereinen SG BBM Bietigheim und TuS Metzingen kommen. Die Vipers aus Bad Wildungen werden sich mit dem VfL Oldenburg messen müssen.

Die Halbfinals des OLYMP Final4 im Überblick:

HSG Bad Wildungen Vipers

:

VfL Oldenburg

SG BBM Bietigheim

:

TuS Metzingen

*Änderung der tatsächlichen Reihenfolge aufgrund von TV-Übertragungen möglich.

Das OLYMP Final4, welches in diesem Jahr erstmalig als ein eigenständiges HBF-Event und mit der Stuttgarter Porsche-Arena an einem festen sowie neutralen Austragungsort stattfindet, ist für den 19. und 20. Mai 2018 angesetzt. Zusätzlich zu den beiden Halbfinals am Samstag und dem großen Showdown am Sonntag wird dieses Mal auch das Spiel um Platz 3 ausgetragen.