Daniel Wörz beim Vierländer-Kampf in Belfast

Gegner der Mannschaft von Junioren-Bundestrainer Jens Milbradt sind die Nachwuchsturner aus Großbritannien, Frankreich und der Schweiz. Für Deutschland werden Willi Binder, Lucas Kochan, Karim Rida, Daniel Schwed, Lewis Trebing und Daniel Wörz an die Geräte gehen.

Trebing wird sein Länderkampfdebüt in der nordirischen Hauptstadt feiern. Daniel Wörz von der TG Böckingen trägt bei diesem Wettkampf zum zweiten Mal den Adler auf der Brust. Bei der Premiere in Altendiez turnte er erfolgreich und zeigte sowohl am Reck, als auch am Barren gute Leistungen.

Der Länderkampf ist ein wichtiges Testevent für den Nachwuchs, die Übungen unter reelen Wettkampfbedingungen zu turnen. Er soll langfristig zur Vorbereitung auf die Junioren Europameisterschaft 2018 dienen. Für Milbradt ist es ein „echter Gradmesser“ auf diesem Weg.