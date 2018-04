Die Lage spitzt sich zu: Merlins 2 brauchen Heimsieg gegen Mainz

Crailsheim, 16.04.2018. Die Geschichte des Auswärtsspiels in Saarlouis ist schnell erzählt. Mit Ausnahme von Kraftpaket Eric Ross (21 Pkt, 8 Reb) konnten die Young Guns der Merlins an diesem Wochenende nicht wirklich mit einem der Top-Teams der Liga mithalten. „Wir konnten die Offensivmaschine des Gegners nicht stoppen“, musste Merlins-Coach Buchmann festhalten, der zudem Schwächen in der eigenen Wurfauswahl seines Teams bemängelte.

Lediglich das erste und dritte Viertel konnten die Zauberer ausgeglichen gestalten, in den anderen Abschnitten setzte sich Saarlouis auf ein am Ende deutliches 100:77 ab.

Für die Merlins spielten:

Lukic (16 Pkt, 5 Reb, 3 Stl), Lin (6 Pkt), Ross (21 Pkt, 8 Reb), Vasovic, Hofmann (5 Pkt, 4 Reb), Cevriz (14 Pkt), Debelka (6 Pkt), Sivorotka (7 Pkt), Moser, Urbansky (2 Pkt)

Showdown in eigener Halle

Den Anstrengungen um den Klassenerhalt gab dieses Resultat nur bedingt einen Dämpfer. Denn die Merlins haben es nun in der HAKRO Arena Crailsheim in der Hand, den entscheidenden oder einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib zu gehen.

Gegen den ASC Theresianum Mainz kommt es zu einem echten Endspiel in der heimischen Halle. Gewinnt man gegen die aktuell punktgleichen Mainzer mit zehn oder mehr Punkten Differenz, ist der Klassenerhalt aufgrund des direkten Vergleichs vorzeitig gesichert. Auch bei einem knapperen Sieg halten die Merlins ihre Trümpfe weiterhin in der Hand und können am letzten Spieltag mit einem Erfolg beim Schlusslicht Limburg noch den ersehnten Schritt über den Strich schaffen. Nur verlieren ist keine Option. Dann wäre der Abstieg nach einem Jahr in Deutschlands vierthöchster Spielklasse so gut wie besiegelt. „Wir arbeiten hart dafür, dass es nicht soweit kommt und wir unseren Heimvorteil nutzen können“, so Kai Buchmann, der dafür auch zur zahlreichen und lautstarken Unterstützung der jungen Zauberer-Mannschaft aufruft. „Wir können jeden Fan in der Halle gebrauchen!“

Für echte Merlins-Fans gibt es daher am kommenden Samstag zwei Pflichttermine: Am Nachmittag (15:00 Uhr) ins Wohnzimmer HAKRO Arena Crailsheim, um dort Stimme und Hände schon mal für das Playoff-Halbfinale am Abend (19:30 Uhr) in der Arena Hohenlohe aufzuwärmen und gleichzeitig dem Unterbau den verdienten Rückhalt zu geben!