Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind gewappnet für Championsleague und BBL

»Wir sind glücklich darüber, mit MORITZ – Das Stadtmagazin künftig einen fest etablierten Print-Medienpartner an unserer Seite zu wissen. MORITZ erschließt den Menschen der Region einen weiteren Weg, vor und hinter den Kulissen an unseren Abenteuern in Bundesliga und Champions League teilhaben zu können«, freut sich Marko Beens, Zweiter Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg.

»Die MHP RIESEN sind ein Spitzen-Club«

Der Geschäftsführer der MORITZ Verlags GmbH Ingo Eckert spielt den Ball passgenau zurück: »Die MHP RIESEN Ludwigsburg sind ein echter Player im Basketball – auf regionalem, nationalem und internationalem Parkett. Das zeigen die großen Erfolge und der hohe Zuschauerzuspruch deutlich.Wir fühlen uns geehrt, mit diesem Spitzen-Club der BBL zusammenarbeiten zu dürfen«.

Auch MORITZ-Verkaufsleiter Markus Wahsner ist stolz auf die Kooperation mit den MHP RIESEN: »Viele Geschäftspartner, Freunde und Bekannte sprechen mich immer wieder auf die Erfolge der MHP RIESEN Ludwigsburg an. Die ganze Region – von Heilbronn bis Stuttgart und von Pforzheim bis Backnang – fiebert mit und drückt dem Team kräftig die Daumen«.

Neben der neuen Medienkooperation bereiten sich die MHP RIESEN Ludwigsburg derzeit fleißig auf die neue Saison vor.»Der Juli und der August sind entscheidende Monate, denn dann finden viele wegweisende Vertragsgespräche und Abschlüsse statt. »Wir waren in der vergangenen Saison so erfolgreich, dass große Begehrlichkeiten von Vereinen im In- und Ausland geweckt wurden. Daher müssen wir leider mehrere Spieler ziehen lassen und ebenso viele neue Spieler finden«, sagt MarkoBeens, für den es das Wort »Sommerpause« überhaupt nicht zu geben scheint.

Große Ziele & kurze Vorbereitungszeit

Die ersten Neuzugänge der MHP RIESEN zeigen bereits jetzt sehr deutlich, dass die Zeichen auch in der kommenden Spielzeit voll auf Angriff stehen. So konnten mit Rückkehrer Adam Waleskowski (BG Göttingen), Florian Koch (Telekom Baskets Bonn), Dwayne Evans und Justin Sears (beide Gießen 46ers), Niklas Geske (RASTA Vechta) und »Florida Gator« Michael Frazier (Tezenis Verona) namhafte Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial verpflichtet werden. Auch die Vertragsverlängerung mit Teamcaptain David McCray setzte ein Zeichen. Jugendnationalspieler Mateo Seric und Matej Jelovcic schafften, wie Eyke Prahst ein Jahr zuvor, den Sprung von der Porsche Basketball Akademie in den Kader. Diese Mischung aus erfahrenen Spielern und »jungen Wilden« ist erfolgsversprechend.

Das gilt auch für das Trainerteam: Headcoach John Patrick kann sich auf seinen neuen Assistant Coach Stephan Völkel freuen, der das deutsche Basketball-Oberhaus wie seine Westentasche kennt. Auch der mit 26 Jahren blutjunge Individual Coach Sebastian Ludwig (ratiopharm Ulm) brennt auf neue Herausforderungen. »Mitte August ist Trainingsauftakt. Dann werden wir hart trainieren und uns zusammenfinden, denn schon am 19. September steht das erste Spiel in der Champions League Qualifikation gegen KK Bosna Sarajevo an. Für eine Woche Trainingslager bleibt wohl keine Zeit, wenn überhaupt, dann eher in Hoheneck als auf Ibiza«, schmunzelt Beens. Sollte die Hürde Sarajevo übersprungen werden, warten kurz darauf Transilvania Cluj-Napoca aus Rumänien und in der dritten Quali-Runde der BF Brüssel. tmo

Alles zu den Saison-Vorbereitungen auf: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de