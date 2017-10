Doppelspiel-Wochenende mit zweitem Derby

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Sven Breiter,Patrick Seeger, Felix Kollmar in Aktion

Die Tage vergehen wie ihm Flug. Schon steht der vierte Spieltag in der RegionalLiga Südwest an! Für die Eisbären Heilbronn bedeutet dies ein Doppelspiel-Wochenende.

Am Freitag, den 13.10.17, gastiert der EHC Eisbären Heilbronn um 20 Uhr beim EV Ravensburg, worauf am Sonntag, den 15.10.17 um 18Uhr, direkt das zweite Derby gegen die Bietigheim Steelers 1B in der heimischen Kolbenschmidt Arena folgt.

Ravensburg hat nach zwei durchwachsenen Jahren in der Regionalliga Südwest, dieses Jahr das Team mit ehemaligen Oberligaspielern wesentlich verstärkt. Die Bilanz ist aber dennoch nicht ausgeglichen: nach einem 5:1 Sieg bei der EKU in Mannheim im ersten Saisonspiel, ging das Heimspiel gegen Hügelsheim mit 1:3 genauso verloren, wie das Spiel bei den Zweibrücken Hornets, bei dem man eine 10:3 -Niederlage einstecken musste.

Ein immer wieder harter Gegner ist im Sonntags-Spiel (15.10.17) der SC Bietigheim-Bissingen. Nach dem Kantersieg der Steelers Amateure gegen Zweibrücken und der herben Klatsche, die die Steelers Reserve im ersten Derby bei den Eisbären kassiert hat, haben die Jungs vom Ellental letztes Wochenende wieder zur gewohnten Form gefunden und fuhren ein 6-Punkte-Wochenende ein. Zuhause besiegte man Liga-Neuling EKU Mannheim mit 4:2, während man im Auswärtsspiel in Eppelheim die dortigen Eisbären in einem engen Spiel 1:2 niederringen konnte.

Die Heilbronner Eisbären grüßen nach dem 6:3 Arbeitssieg in Stuttgart weiter von der Tabellenspitze.

Während beim Derby zwischen Eisbären und Steelers 1B mit Sicherheit wieder die Tagesform entscheidend sein wird, wird beim Spiel gegen Ravensburg einmal mehr der Wochentag und die geographische Lage des Gegners eine wichtige Rolle bei der Teamaufstellung spielen. Traditionell sind die Freitags-Spiele in Ravensburg immer eine "Wunderkiste", da die frühe Abfahrtzeit nicht von allen Team-Mitgliedern realisiert werden kann und man somit meist mit weniger Spielern die Reise zum EV Ravensburg angetreten muss.

Doch ganz gleich in welcher Aufstellung Trainer Sascha Bernhardt die Spieler aufs Feld schicken wird, eines ist sicher: die Eisbären Heilbronn sind absolut heiß aufs Eis!