E-Junioren des VfL Obereisesheim mit einem weiterem großen Erfolg

Die E-Junioren des VfL Obereisesheim haben sich spektakulär für die Endrunde des in Kitzbühel ausgetragenen Cordial Cup, eines der größten europaweiten Jugendturniere, qualifiziert.

Hier dürfen sie sich vom 18.-20.05.2018 als eines von 48 Teams mit Mannschaften wie dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Liverpool und dem FC Barcelona messen.

Die Qualifikationsrunde fand am 07.04.2018 in Weingarten (am Bodensee) statt.

Die Vorrunde konnte das Team souverän mit drei Siegen und 15:0 Toren überstehen. Das Achtelfinale gegen das Team aus Wurmlingen wurde mit einem verdienten 1:0 gewonnen.

In dem vom VfL Obereisesheim dominierten Spiel des Viertelfinals gegen die TuS Freiberg schafften die Jungs es allerdings erst im Siebenmeterschießen ins Halbfinale und trafen hier auf einen der Favoriten des Turniers.

Der SSV Ulm tat sich sichtlich schwer gegen die Mannschaft aus Obereisesheim und musste sich verdient mit 1:0 geschlagen geben. In einem Spiel mit wenigen Torchancen nutzte das Team aus Obereisesheim eine der wenigen Chancen eiskalt.

Im Finale wartete das Team des FV Ravensburg, der diesjährige Hallenbezirksmeister des Württembergischen Verbands.

Das Team aus Ravensburg konnte trotz etwas besserer Spielanteile die Abwehrriegel des VfL Obereisesheims nicht knacken und so fiel die Entscheidung im Siebenmeterschießen, welches von dem VfL Obereisesheim gewonnen wurde.

Es spielten: Noah Lauer (TW), Jaysen Koch, Jermaine Köhler, Enver Aytekin, Jan David Eckert, Angelo Seufer, Kerem Yilmaz, Romeo Di Mauro und Ruven Russo.

Trainer: Massimo Di Mauro, Co. Trainer: Timo Köhler