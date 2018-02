Ein Sonntag voller Heimspiele

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Dreimal Bundesliga, dreimal Merlins, dreimal Heimspiel: Die Crailsheim Merlins haben einen ultimativen Basketball-Sonntag vor sich. Höhepunkt nach den Heimspielen der U16- und U19-Nachwuchszauberer wird das Spitzenspiel in der ProA gegen Karlsruhe.

Zu gerne hätte man alle drei Bundesligateams für ihre Heimspiele an diesem Sonntag in die Arena Hohenlohe verfrachtet, doch schon alleine für das Spiel der ProA-Jungs gegen die PS Karlsruhe Lions haben die ehrenamtlichen Helfer der Merlins die Mammutaufgabe vor sich, die Auktionshalle innerhalb von rund 35 Stunden zur Bundesliga-Heimspielstätte zu verwandeln und nach dem Spiel wieder in ihren Urzustand zurückzuversetzen.

So werden die beiden Heimspiele in der U16- und U19-Bundesliga an gewohnter Stelle im Wohnzimmer HAKRO Arena Crailsheim ausgetragen – allerdings mit genug zeitlichem Vorlauf, um den Hohenloher Basketballenthusiasten den Besuch des ultimativen Triples zu ermöglichen. Um 11:00 Uhr startet das letzte Relegationsspiel der U16 gegen Memmingen, direkt im Anschluss erfolgt der Tip-Off zum Topspiel der U19-Bundesliga gegen die NINERS Academy Chemnitz. Um den anschließenden Weg in die Arena Hohenlohe zu versüßen, wird es beim Getränkekauf an der Bar in der HAKRO Arena noch einige Verzehrgutscheine für das Spiel gegen Karlsruhe geben!

Spitzenduell der Offensivmaschinen

Diese Begegnung steht für sich schon unter besonderen Vorzeichen. Derrick Marks steht vor seinem Debüt im Merlins-Trikot, Philipp Neumann wird erstmals auf heimischem Parkett auflaufen. Vor allem aber verspricht die Partie hochspannend zu werden. Als Tabellendritter sind die Karlsruher als Aufsteiger das Sensationsteam der laufenden Saison und erster Verfolger des Spitzenduos Vechta und Crailsheim. Ihre größte Stärke haben Merlins und Lions gemeinsam: Offensive! So zaubern die Merlins ligaweit die meisten Punkte pro Spiel auf das Parkett (89,1), gefolgt von den Löwen, die mit 83,8 erlegten Zählern pro Partie den zweitbesten Wert erreichen. Dass beide Teams aber auch anders können, stellte das Hinspiel unter Beweis, welches die Merlins knapp mit 78:75 für sich entscheiden konnten. Nicht nur deshalb stehen die Crailsheimer gegen Karlsruhe vor einer großen Herausforderung. Mit neun Siegen auf fremdem Parkett kommen die Lions als eines der auswärtsstärksten Teams nach Hohenlohe.

Somit wird die ganz besondere Hexenkesselstimmung in der Arena Hohenlohe vonnöten sein, um den Aufsteiger am Sonntag weiter auf Distanz zu halten und einen ganz großen Schritt in Richtung Top-2-Platzierung zu machen. Das Heimrecht in der ersten Runde, also einen Platz unter den ersten vier, könnten die Merlins mit einem Sieg gegen Karlsruhe bereits sicherstellen.