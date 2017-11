Eisbären empfangen die Rebels

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Blick von der Mannschaftbank

Am kommenden Sonntag, dem 18.11. 2017, steht ab 18Uhr für die Eisbären Heilbronn in der Kolbenschmidt Arena die nächste Hauptrunden-Partie an. Mit den Stuttgart Rebels trifft der aktuelle Tabellen-Vorletzte auf den Spitzenreiter der Regionalliga Südwest.

Das erste Aufeinandertreffen in Stuttgart konnten die Eisbären mit 6:3 für sich entscheiden. Doch so eindeutig, wie sich der Endstand liest, war der Spielverlauf dieser Partie keineswegs. Für die Eisbären aus Heilbronn ist auf jeden Fall volle Konzentration geboten, denn erfahrungsgemäß sind die Spiele gegen die „Rebellen“ aus Stuttgart alles andere als Selbstläufer!

Für die Rebels läuft es diese Saison bisher nicht gut. Mit 6 Punkten aus 10 Spielen, stehen sie mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten, auf Platz sieben der Regionalliga Südwest.

Nach dem überzeugenden Sieg der grippegeschwächten Eisbären-„Rumpftruppe“ in Schwenningen, hat das Team um Sascha Bernhardt nun eine ganze Woche Zeit, um die Grippe auszukurieren und für die anstehende Aufgabe wieder Kraft zu tanken.

Denn eines ist klar: die Eisbären Heilbronn wollen auch nach dem 11. Spieltag weiterhin die Tabelle anführen !