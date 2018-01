Eisbären Heilbronn auf der Waldau gegen Stuttgart Rebels

× Erweitern Foto: thomas Kircher Eisbären Heilbronn Der neue Mann im Tor der Eisbären Heilbronn Andre Vorlicek

Am Freitag, dem 12.01.2018 (20h), treffen die Eisbären Heilbronn zum dritten und letzen Mal in der Saison 17/18 auf die "Rebels" der Landeshauptstadt.

Die beiden gespielten Partien konnten die Eisbären jeweils deutlich für sich entscheiden: während man auswärts mit 6:3 gewinnen konnte, fuhr man zu Hause einen 6:2 Sieg ein. Doch mit dem defensiv ausgerichteten Stuttgarter Stellungsspiel taten sich die Heilbronner schon des öfteren schwer und mussten jeweils hart um den Sieg kämpfen.

Stuttgart steht in der Tabelle mit nur 10 Punkten auf einem sicherlich nicht zufrieden stellenden vorletzten Platz. Doch trotz allem will man sich auf der Waldau die Laune am Eishockey nicht nehmen lassen!

So ruft der Fanclub "waldau-old-boyz" alle Freunde des Eishockey-Sports dazu auf, das Spiel der Rebels gegen die Eisbären zu besuchen und die Halle wieder einmal richtig voll zu machen. Natürlich denken die "wob“ dabei besonders an Fans ihrer eigenen Mannschaft, doch auch die Eisbären-Anhänger sind dazu angehalten, die Waldau zu bevölkern und ihren Verein, die Eisbären Heilbronn , zu unterstützen!

Nach dem Motto "In den Farben getrennt, im Sport vereint!", geben die Eisbären den Aufruf aus Stuttgart 👉 an dieser Stelle gerne weiter!