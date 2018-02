Eisbären Heilbronn: Direkter Vergleich mit Play-off Kontrahenten

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Blick von der Mannschaftbank

Das letzte Wochenende vor den Play-offs steht in der Regionalliga Südwest an!

Für die Eisbären Heilbronn heißt es nochmals alles geben, da es an diesem Doppelspiel-Wochenende gegen direkte Play-off Kontrahenten geht.

Am Freitag, dem 09.02.17, gastieren die Heilbronner Eisbären um 20 Uhr bei ihren Namensvettern, den Eisbären Eppelheim, bevor am Sonntag (11.02.18, 18 Uhr) die Baden Rhinos zum letzten Saisonspiel der Hauptrunde in die Kolbenschmidt Arena kommen.

Vor allem das Spiel in Eppelheim steht im Focus, denn hier heißt es: Tabellenzweiter gegen den Tabellendritten! Dies dürfte auch die Paarung für die anstehende Play-Off Halbfinalserie sein. Für Spannung sorgt dabei, ob die Heilbronner ihren zweiten Platz verteidigen, und somit das Heimrecht für sich beanspruchen können.

Aber auch gegen den Viertplatzierten der Tabelle, die Baden Rhinos aus Hügelsheim, kann man es nicht ruhig angehen. Um den 2. Platz zu behaupten ist auch hier ein Sieg Pflicht!