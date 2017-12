Eisbären Heilbronn: Eine ganz enge Kiste

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Daniel Steinke vor dem Mannheimer Tor

Wo stehen die Heilbronner Eisbären dieses Jahr in der Regionalliga Südwest? - Endgültig beantwortet wird diese Frage am Ende der Hauptrunde, wenn feststeht, welche Mannschaften in die Play Offs gehen. Doch eine Standortbestimmung wird bereits am kommenden Wochenende ausgetragen:

Das erste Kräftemessen findet am Freitag, dem 08.12.2017, um 20 Uhr statt, wenn die Heilbronner Eisbären in der heimischen Kolbenschmidt Arena auf den diesjährigen „Geheimtip“, die Eisbären Eppelheim, treffen. Die Eppelheimer, aktuell auf Tabellenplatz 4, haben sich in den letzten Wochen mit der Verpflichtung des ehemaligen Eisbären Spielers/-Trainers, Manuel Pfenning, sowie mit der Vergabe einer weitere Ausländer-Lizenz, noch einmal deutlich verstärkt.

Was von dieser Partie zu erwarten ist? - Nichts anderes, als ein hart umkämpftes Spiel!

Keine 48 Stunden später, am Sonntag, 10.12.17 (19h), steht für die Eisbären Heilbronn gleich ein weiterer heisser Fight auf dem Spielplan. Auswärts bekommen es die Heilbronner mit den Zweibrücken Hornets zu tun, dem amtierenden Meister der Regionalliga Südwest. Die Hornets hatten den Saisonbeginn deutlich verschlafen und blieben bei weitem hinter den Erwartungen zurück. Doch mit der Verpflichtung eines dritten nordamerikanischen Spielers scheint der Erfolg zu den Hornissen zurückgekehrt und so liegen sie zwischenzeitlich wieder auf dem dritten Platz der Regionalliga-Tabelle.

Nach den letzten Spielen, in denen sich die Mannen um Trainer Sascha Bernhardt das ein ums andere Mal das Leben selbst schwer gemacht haben, ist eins ganz sicher: auf keinen Fall wird einer dieser Gegner unterschätzt werden!