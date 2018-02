Eisbären Heilbronn: Gratulation an Eppelheim

× Erweitern Eisbären Heilbronn Sören Breiter gibt die Richtung vor

Die Saison 17/18 endete für die Eisbären Heilbronn gestern Abend im Eppelheimer Icehouse mit einer knappen 3:1 Niederlage im 2. Playoff-Halbfinalspiel.

Nach einem Spiel, das knapper und ausgeglichener nicht hätte sein können, entschieden am Ende die vielen Strafzeiten und ein Empty Net Goal über das Saisonaus. Die Eisbären gratulieren dem ECE Eppelheim zum verdienten Sieg und zum Einzug ins Finale und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrer Serie gegen die Bietigheim Steelers 1B. Für die Eisbären Heilbronn war es trotz allem eine erfolgreiche Saison mit dem 6. Playoffeinzug in Folge. Nun freuen sich die Eisbären-Verantwortlichen und das Team um Sascha Bernhardt auf eine umtriebige Sommerpause um dann in der nächsten Saison wieder voll anzugreifen!