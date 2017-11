Eisbären Heilbronn: Knallhartes Wochenende

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Stefano Rupp und Leotin Kreps vor dem Bietigheimer Tor

Am Samstag, dem 25.11.17 um 19 Uhr, heißt es Derbytime! in der Bietigheimer Egetrans Arena, wenn die Eisbären Heilbronn zum dritten und letzen Mal in der laufenden Regionalliga-Hauptrunde auf den SC Bietigheim-Bissingen treffen.

Wer behält im Derby diese Saison die Oberhand? Nach 2 Spielen steht es in der Serie 1:1 unentschieden. Aber die Eisbären haben noch eine Rechnung offen! - Die Bietigheim Steelers Amateure sind bisher das einzige Team, das den Eisbären aus Heilbronn, auf der heimischen Eisscholle Punkte entführen konnte. Nun wäre die Chance auf eine Revanche!

Keine 24 Stunden später, am Sonntag, 26.11.17 um 18 Uhr, präsentiert sich das Überraschungsteam der bisherigen Spielzeit, der EV Ravensburg, in der Heilbronner Kolbenschmidt Arena.

Aus dem Kellerkind der letzen Jahre wurde durch gezielte Verstärkungen in der Sommerpause, ein potentieller Play Off-Anwärter, der zur Zeit den vierten Tabellenplatz inne hat.

Wollen sie ihren Platz an der Sonne nicht verlieren, dürften die Jungs um Trainer Sascha Bernhardt gut daran tun, das knallharte Wochenendpensum nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.