Eisbären Heilbronn: Mit dem siebten Sieg in Folge zum EV Ravensburg

Eisbären Heilbronn

Es läuft bei den Heilbronner Eisbären. Trotz wechselnder Mannschaftsstärke und Mannschaftszusammenstellungen. Nicht immer waren die Spiele eine Augenweide und souverän heruntergespielt. Doch man braucht als Mannschaft auch viel Rückgrat und Kampfgeist um einen 5:1- Rückstand noch in einen 5:8-Sieg zu drehen. - So geschehen im letzten Auswärtsspiel gegen die Stuttgart Rebels.Nach sieben Siegen in Folge treten die Heilbronner am kommenden Freitag, 19.01.2018 (20h), nun die Reise zum EV Ravensburg an.War der EVR in den vergangenen Spielzeiten eher ein Kandidat der hinteren Tabellenplätze, ist er dieses Jahr, dank Verstärkungen und Rückkehrer aus dem eigenen Nachwuchs, im Mittelfeld zu finden.Aktueller Platz sechs der Tabelle, nur zwei Punkte hinter den Zweibrücken Hornets, dem amtierenden Meister der Regionalliga Südwest, sind die „Turmstädter“ in keinem Fall zu unterschätzen. Immer für eine Überraschung gut, gewannen sie erst am vergangenen Spieltag gegen den besagten Meister aus Zweibrücken mit 6:4!Im Kräftemessen zwischen „Puzzlestadt“ und „Kätchenstädtern“ steht es 1:1 unentschieden. Einem ungefährdeten Auswärtssieg der Eisbären (12:2), folgte Ende November in Heilbronn mit einer 3:6 Heimniederlage die Ernüchterung. Doch Eisbären-Coach Sascha Bernhardt weiß um die Stärke seiner Mannschaft, weiß sie zu motivieren!Nur noch vier Spiele sind in der Hauptrunde zu spielen, dann stehen auch schon die Play Offs auf dem Plan. Und bis dahin heißt es für die Eisbären Heilbronn alle Punkte mitzunehmen!