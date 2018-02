Eisbären Heilbronn: Playoff-Spiel 2 - Showdown in Eppelheim

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn

Wer am 16.02.18 das erste Playoff-Spiel der Halbfinalserie zwischen den Eisbären Heilbronn und Eppelheim gesehen hat, konnte dies live miterleben: schnelles Eishockey, Tore auf beiden Seiten, die Entscheidung erst in der Overtime und am Ende Emotionen auf dem Eis! Das bessere Ende hatten die Eisbären aus Eppelheim. Der vermeintliche Heimvorteil für die Heilbronner Eisbewohner: verpufft.

Nun geht es am kommenden Sonntag, dem 25.02.18, um 19 Uhr in die zweite und bereits entscheidende Partie im Icehouse Eppelheim.

„Best of Three“, so lauten die Playoff-Regeln in der Regionalliga Südwest. Die Eisbären Heilbronn stehen also mit dem Rücken zur Wand. - Sie MÜSSEN gewinnen, sonst sind sie aus der Halbfinalserie ´raus. Nur durch einen Sieg können sie ein drittes Spiel erzwingen und das würde dann wieder in Heilbronn stattfinden. Doch gewinnen die Eisbären Eppelheim, stehen sie im Finale.

Für die Heilbronner Kufencracks ist die Aufgabe nicht einfacher geworden. Nach dem „Austausch von Nettigkeiten“ am Ende von Spiel 1 muss der EHC Eisbären Heilbronn auf Igor Filobok und Patrick Luschenz verzichten. Beides Leistungsträger im Sturm der Heilbronner Eisbären. Weitere Spieler sind angeschlagen oder fallen gar auf Grund von Verletzungen komplett aus.

Jetzt heißt es Charakter beweisen, als Mannschaft zusammenzurücken und sich auf die eigenen Stärken besinnen. - Und davon haben die Eisbären Heilbronn einige! Nicht ohne Grund stand man die gesamte Saison über auf Tabellenplatz 1 oder 2 der Regionalliga Südwest.

Trainer Sascha Bernhardt wird ganz sicher die richtigen Worte finden, um sein Team bis in die Haarspitzen für dieses entscheidende Spiel zu motivieren!

Und wie sagt man so treffend? - Playoffs haben ihre eigenen Gesetze!