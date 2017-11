Eisbären Heilbronn: Wochenend-Trip in den Schwarzwald

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Benjamin Brozicek und Igor Filobok vor dem Schwenninger Tor

Am Samstag, 11.11.17 (Spielbeginn 19h), treten die Eisbären Heilbronn in der Helios Arena Schwenningen zu ihrem nächsten Spiel an.

Die Fire Wings haben die Sommerpause genutzt und einige Neuzugänge an den Neckarursprung geholt. - Die Bandbreite reicht hierbei von Spielern aus der eigenen Jugend, über Rückkehrer, bis hin zu Alexander Dück, der mit 37 Jahren zwar zur älteren Garde gehört, dafür aber reichlich Erfahrung aus DEL- und DEL2 -Zeiten mitbringt.

Das letzte Mal, als die Eisbären und die Fire Wings in dieser Saison aufeinander trafen, ist schon einige Wochen her. Für beide Mannschaften war es Damals das erste Saisonspiel. Spielverlauf und Ergebnis waren hierbei aus Sicht der Eisbären eindeutig, denn am Ende stand ein 9:3-Sieg auf der Anzeigentafel. Auch die weitere Saison verlief für Schwenninger bisher recht wechselhaft. 4 Siege bei 5 Niederlagen, ein Torverhältnis von 26:38 und somit eine Tordifferenz von -12, bedeuten aktuell Platz 7 in der Tabelle.

Ganz anders liest sich die Statistik der Eisbären, die nach dem Kraftakt vom Sonntag gegen die Baden Rhinos mit 7 Siegen und 2 Niederlagen (Tordifferenz +31) auf dem Sonnenplatz der Liga stehen.

Doch die Regionalliga Südwest erweist sich diese Saison als wahre „Wundertüte“, in der Jeder Jeden schlagen kann. So werden die Eisbären Heilbronn sich hüten, die kommende Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen!