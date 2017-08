Erstes Heimspiel der MHP RIESEN Ludwigsburg gegen die FRAPORT SKYLINERS

× Erweitern Foto: MHP RIESEN Ludwigsburg MHP RIESEN Ludwigsburg

Die ersten sieben Spieltage der easyCredit Basketball Bundesliga sind fest terminiert. Die MHP RIESEN Ludwigsburg starten am 5. Oktober um 19 Uhr bei den Eisbären Bremerhaven in die Liga! Das erste easyCredit BBL-Heimspiel der MHP RIESEN steigt am 8. Oktober in der MHPArena. Dann sind die FRAPORT SKYLINERS in der Barockstadt zu Gast. Diese Partie (Tip-Off 19.15 Uhr) wird auch live auf SPORT1 ausgestrahlt.

Die Termine ab dem 8. Spieltag sind auf den Tag festgelegt, die Tip-Off Zeiten folgen. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 8-10 werden am 15. September bekannt gegeben.

Die Spiele in der easyCredit BBL, Saison 2017/2018

Spieltage 1 bis 6

05.10.2017 19 Uhr Eisbären Bremerhaven vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

08.10.2017 19.15 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg vs. FRAPORT SKYLINERS

13.10.2017 20.30 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg vs. GIESSEN 46ers

15.10.2017 17.30 Uhr Basketball Löwen Braunschweig vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

21.10.2017 20.30 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Brose Bamberg

29.10.2017 15 Uhr ScienceCity Jena vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Spieltage 7 bis 13

05.11.2017 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Oettinger Rockets

11.11.2017 nn Mitteldeutscher BC vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

18.11.2017 nn EWE Baskets Oldenburg vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

03.12.2017 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. BG Göttingen

09.12.2017 nn FC Bayern München vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

16.12.2017 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. medi bayreuth

23.12.2017 nn s.Oliver Würzburg vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Spieltag 14

27.12.2017 19:00 MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Telekom Baskets Bonn

Spieltag 15

nn nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. ratiopharm ulm

Spieltage 16 bis 34

30.12.2017 nn WALTER Tigers Tübingen vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

07.01.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. ALBA BERLIN

20.01.2018 nn BG Göttingen vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

27.01.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Eisbären Bremerhaven

04.02.2018 nn FRAPORT SKYLINERS vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

10.02.2018 nn Telekom Baskets Bonn vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

14.02.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Mitteldeutscher BC

03.03.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. FC Bayern München

11.03.2018 nn Oettinger Rockets vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

17.03.2018 nn GIESSEN 46ers vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

24.03.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. ScienceCity Jena

01.04.2018 nn Brose Bamberg vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

07.04.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. EWE Baskets Oldenburg

14.04.2018 nn ALBA BERLIN vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

20.04.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Basketball Löwen Braunschweig

22.04.2018 nn ratiopharm ulm vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

27.04.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. s.Oliver Würzburg

29.04.2018 nn medi bayreuth vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

01.05.2018 nn MHP RIESEN Ludwigsburg vs. WALTER Tigers Tübingen

