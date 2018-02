Stuttgarter Kicker: Erstes Heimspiel nach der Winterpause

× Erweitern Foto: Pixabay Fußball

Am kommenden Samstag, den 17. Februar 2018, ist es endlich soweit: das erste Heimspiel nach der Winterpause für unserer Stuttgarter Kickers im Jahr 2018. Zu Gast im GAZi-Stadion auf der Waldau ist kein geringerer als der Tabellenführer, der 1. FC Saarbrücken.

Die Mannschaft ist bereits voller Vorfreude auf die Partie vor heimischen Publikum. Die positive Energie konnte man heute Vormittag beim Fotoshooting spüren. Hier wurde ein neues Mannschaftsfoto mit den Neuzugängen, neue Portrait-Bilder und Fotos mit den neuen Merchandise-Artikeln, die in der Rückrunde das Sortiment erweitern, aufgenommen.

Neben der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken warten in den kommenden Heimspielen weitere interessante Gegner auf die Kickers-Anhänger. So stehen unter anderem die Partien gegen die Kickers aus Offenbach, den SSV Ulm 1846 Fußball und dem FSV Frankfurt auf dem Spielplan. Und für wen das nicht Grund genug ist eine Rückrunden-Dauerkarte zu kaufen und dabei sich bis zu 20% zu sparen - jeder Käufer einer Dauerkarte bekommt einen Gutschein für einen gratis Kasten Bier von Kickers-Partner Dinkelacker-Schwaben Bräu dazu.

Ein ganz besonderes Highlight wartet bereits am nächsten Heimspiel am Samstag auf die Kickers-Fans. Es wird eine große Kickers-Tombola geben! Wir sind sehr dankbar, durch die Unterstützung der Kickers-Partner Gewinne in Höhe von über 5.000 € verlosen zu können. Es wird 100 Gewinne geben, der Hauptgewinn ist ein LCD-Fernseher von TechniSat im Wert von 1.200 €. Die Lose werden ab Stadionöffnung um 13.00 Uhr in und um das Stadion verkauft, 1 Los für 4 €, 3 Lose für 10 €.