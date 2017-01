Erstes Skitouren-Festival im Montafon

× 1 von 2 Erweitern Foto: Andreas Künk Montafon Ramskull × 2 von 2 Erweitern Foto: Stefan Kothner Madrisa Rundtour im Winter Stefan Michael Kothner; Bartholomaeberg;Meisterfotograf;Natur;Virtualview.at.stefankothner,kothner-photography,Sport, Hochzeit,Reportage,Architektur,Outdoor, Reisen,Montafon, Vorarlberg, Austria, Österreich,Oesterreich,Berufsfotograf, Montafon Tourismus, Schruns, Skitouren, Skitour, Klosters, Schweiz, Rhätische Eisenbahn,Rundtour,Küblis,Schitour,Genusstour, Eintagestour, Madrisabahn, Gargellen, Schigebiet Klosters,Prättigau, Davos, Kanton Graubünden, Madrisa Rundtour, Schafberg, Sankt Antönier Joch, Sankt Antönien, Prev Next

In Gargellen messen sich ambitionierte und erfahrene Tourengeher auf unterschiedlichen Distanzen. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Rahmenprogramm mit dem Madrisa Sprint im Ortszentrum, geführten Skitouren, Sicherheitskursen und Materialtests.

All jene, die sich für Skitouren begeistern, kennen Gargellen bereits als absolutes Eldorado für diese Sportart. Der höchst gelegene Ort im Montafon bietet eines der schönsten Tourengebiete in Vorarlberg von ungewöhnlicher Vielseitigkeit. Somit liegt es nur nahe, dass hier auch das erste Skitouren-Festival Montafon Ramskull ausgerichtet wird, das sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Skitourengeher richtet. Mit dem mehrtägigen Festival von 25. bis 27. Jänner 2017 erreicht der Skitouren-Sport im Montafon eine neue Dimension.

Das ultimative Rennen

Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss der Veranstaltung ist die bekannte Ramskull Trophy am Freitag, der ultimativen sportlichen Herausforderung für Skibergsteiger. Das Rennen wird in den zwei Varianten „Individual“ und „Vertical“ angeboten.

Quer durch das Skigebiet Gargellen inklusive Überquerung des Klettersteigs Gargellner Köpfe führt die Individual Strecke nach dem Le-Mans-Start 1.900 Meter im Aufstieg und anschließender spektakulärer Abfahrt in völliger Dunkelheit zurück nach Gargellen. Diese Variante ist Teil des Vorarlberger Skitouren Cups.

Wer auf die Abfahrt verzichten möchte, hat die Möglichkeit bei der Vertical Strecke, einem reinen Aufstiegs-Wettkampf mit 700 m Aufstieg, an den Le-Mans-Start zu gehen. Diese Variante ist auch für Hobbysportler geeignet.

Viele Neuheiten

Erstmals stehen in diesem Jahr zudem der spektakuläre Madrisa Sprint powered by Dynafit im Gargellner Ortszentrum sowie zahlreiche Praxiskurse und geführte Skitouren mit den Bergführern Montafon sowie ein Symposium mit Expertenvorträgen auf dem Programm.

Mehr Informationen auf www.ramskull.at

Fakten:

Montafon Ramskull // 25. bis 27. Jänner 2017

Mittwoch, 25. Jänner 2017

Diverse Skitouren, Schnuppertour und Sicherheitstraining mit den Bergführern Montafon

Ramskull Symposium zum Thema „Chancen & Risiken der Entwicklung des Skibergsteigens“ mit Andreas Pecl, Andreas Reiter und Dani Arnold

Donnerstag, 26. Jänner 2017

Diverse Skitouren, Schnuppertour, Sicherheits- und Grundlagentraining mit den Bergführern Montafon

Madrisa Sprint powered by Dynafit (ab 18.30 Uhr Qualifikationsläufe, ab 20.30 Uhr Finalläufe): Spannende Kopf-an-Kopf-Duelle, schnelle Abfahrten, weite Sprünge und rasante Fellwechsel. Auch für Nicht-Skitourengeher sehenswert. Teil der Vorarlberger Landesmeisterschaft.

Freitag, 27. Jänner 2017

Diverse Skitouren, Schnuppertour, Sicherheits- und Grundlagentraining mit den Bergführern Montafon

Ramskull Trophy (ab 15.30 Uhr) in den zwei Varianten „Individual“ und „Vertical“