eSports findet immer mehr Anhänger

eSports liegt immer mehr im Trend. Der sportliche Wettkampf zwischen Computerspielern kann als Individualsport oder als Mannschaftssport betrieben werden.

Die Geschichte des eSports ist dabei eng mit der Geschichte der Videospiele verbunden. Bereits in den 50er Jahren als die ersten virtuellen Spiele, wie Tic Tac Toe oder Schach, für den Computer entwickelt wurden, waren diese auf Wettkampf ausgelegt.

Weltberühmt ist in dem Zusammenhang auch der 1972 erschienene Videospielklassiker Pong, der lediglich aus einem Rechteck links und rechts des Bildschirms und einem hin und her fliegenden Kreis bestand. Doch schon bald gab es bei zahlreichen Arcade-Spielen Highscore-Tabellen, in die sich Spieler eintragen konnten und um den ersten Platz der Bestenliste kämpften.

Als 1995 die Technologie weiter vorangeschritten und das Internet auf dem Vormarsch war, kamen auch die sogenannten LAN-Partys auf, bei welchen bis zu 2000 Teilnehmer um den Titel gekämpft haben. Parallel dazu gründeten sich auch die ersten Clans. Mittlerweile gehört eSports zu den am schnellsten wachsenden Märkten in der Welt.

Clan statt Verein

Statt dem Sportverein gibt es im eSport den Clan – eine Spielvereinigung, in der sich mehrere Spieler beziehungsweise Progamer, wie der professionelle Zocker im Fachjargon genannt wird, zusammentun. Diese verabreden sich untereinander zum Training, um außerhalb der digitalen Welt gemeinsam zu feiern oder um gegen andere Clans bei Wettkämpfen anzutreten. Diese Turniere werden zum Teil auch im Fernsehen übertragen und erfreuen sich, wenn auch meist spät nachts, zahlreicher Zuschauer.

Manche dieser Clans sind im Vereinsregister eingetragen oder gehören zu Unternehmen, die meisten sind jedoch eher lose Zusammenschlüsse von Spielinteressierten.

Auch klassische Vereine gründen mittlerweile eSport-Abteilungen. So hat neben Schalke04 und VFL Wolfsburg seit dieser Saison auch der VfB Stuttgart in die Bundesliga geschafft und möchte sich nun mit den FIFA Pro-Gamer Erhan „Dr. Erhano“ Kayman und Marcel „Marlut“ Lutz im Fußball-Oberhaus beweisen.

Aber auch den Progamern locken mittlerweile hohe Preisgelder. Während der erste eSport-Turniersieger lediglich ein Jahres-Abo des Rolling Stone gewann, dürfen sich die heutigen Meister über Millionenbeträge freuen.

Für den DOSB nicht sportlich genug

Trotz des Erfolgs und weltweit 200 Millionen gemeldeter Spieler gilt eSports allerdings (noch) nicht offiziell als Sport. Um als solchen zu gelten, fehlt dem eSport noch die Anerkennung des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund). Dieser legt in Deutschland die Regeln fest, was als Sport gelten darf und was nicht. Im Asiatischen Olympischen Komitee scheint man da schon weiter. Dort wurden die die Electronic Games für 2022 in das Programm für die Asienspiele aufgenommen.