Falken müssen Ausschau nach neuem Trainer halten

Die Heilbronner Falken müssen sich für die kommende Saison neu aufstellen.

Chef-Trainer Gerhard Unterluggauer kehrt dem DEL2-Team nach dem Ende der Saison den Rücken zu: »Ich habe mir die Entscheidung natürlich nicht leicht gemacht, zum Schluss war es aber eine Entscheidung für meine Familie und nicht gegen die Heilbronner Falken.

Die Vorrausetzungen, hier in Heilbronn als Trainer zu arbeiten, sind wirklich optimal und die Zusammenarbeit zwischen Atilla Eren und mir war immer hervorragend. Meine berufliche Zukunft wird auch in keinster Weise meine derzeitige Arbeit bei den Heilbronner Falken beeinflussen. Wir haben nach wie vor das Ziel die Playoffs zu erreichen und hierfür werden wir weiterhin alles geben«, kommentierte der Coach seinen geplanten Abschied. Unterluggauer hat sich ab der Saison 2018/2019 für ein Engagement bei seinem Heimatverein in Villach entschieden.

