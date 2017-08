Fight Night Ibo mit Thai-Box-Kampf-Premiere

× Erweitern Foto: Fight Club Ibo Ibo Topyürek Ibo Topyürek

Der Fight Club Ibo von Ibo Topyürek in Heilbronn (Sichererstr.98, Tel: 0173 9360860) ist Fitness-Studio, Sportverein und Sportstätte mit Arena und Stadion. Hier werden verschiedene Formen des Thai-Boxens gelehrt, auch Kinder können hier etwas für ihre Fitness tun. Im November veranstaltet die Thai-Box-Schule eine spannende Fight Night.

Fight Night Ibo

Am 11. November wird Geschäftsführer und Lokalmatador Ibo Topyürek in der Schanz-Sporthalle Heilbronn (Kraichgauplatz 17, Sinsheimer Straße, 74080 Heilbronn) einen spannenden Muay Boran Kampf absolvieren – den ersten Kampf dieser Thai-Box-Form in Deutschland überhaupt.

Muay Thai Boran ist der klassische Thai-Box-Kampf, die traditionelle Form des Muay Thai. Boran bedeutet alt oder traditionell. Bei dieser Kampfform wird ohne Boxhandschuhe, aber mit Seilen bzw. Schnüren an den Händen gekämpft.

Bei diesem Box-Event und Box-Gala der Extraklasse wird sich auch der Nachwuchs von Fight Club Ibo Heilbronn mit vielen Highlights auf der großen Bühne zeigen können und viele Überraschungen sind garantiert.

